„Wir fahren derzeit einen großen Umfang. Alle ziehen voll mit, die Mannschaft ist gut ermüdet.“ SVM-Trainer Gerald Baumgartner steckt aktuell mit seinen Profis mitten in der schweißtreibenden Vorbereitung. Weil der Saisonstart (28. Juli) aber immer näher rückt, gilt es freilich ebenso, spielerisch in Fahrt zu kommen und auch personell die neue Mannschaft zu formen. Dafür wird etwa am Freitag in Olbendorf ein Doppeltest gegen den tschechischen Zweitligisten Znojmo (16.30 Uhr) und den slowenischen Oberhausklub Mura (18.30 Uhr) angesetzt. „Jeder Spieler wird so entsprechende Praxis erhalten, um sich präsentieren zu können. Schön langsam geht es darum, wie die Positionen besetzt werden.“

Noch nicht an Bord war zu Wochenbeginn der mögliche Neuzugang Ramil Sheydaev, zuletzt bei Qarabag in Aserbaidschan tätig. Auch auf der Außenbahn gibt es noch keine Neuigkeiten. Drei potenzielle Kandidaten sollen im Fokus stehen.