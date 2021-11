Blackbirds schlagen Future Team Steiermark klar 93:45

Praktisch von Beginn an dominierten die Güssinger den Court. Nach zwei Vierteln lag die Truppe von Headcoach Daniel Müllner bereits mit +30 Punkten in Front. In weiterer Folge gab es wertvolle Einsatzminuten für die jungen Spieler.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Klarer und verdienter Sieg meiner Mannschaft heute gegen eine junge, sehr ambitionierte aber auch ersatzgeschwächte Mannschaft aus der Steiermark. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und am Ende doch recht deutlich gewonnen.“

Julian Böö, Spieler Blackbirds: „Nach einer guten Vorbereitung haben wir unsere Taktik gut umgesetzt und verdient gewonnen.“



Dimitri Sarikas, Coach Future Team: „Wir sind ein junges Team und uns fehlen derzeit viele Stammspieler, aber das ist keine Entschuldigung. Wir wollen unsere Spieler von Spiel zu Spiel weiterentwickeln.“

William Emiohe, Spieler Future Team: „Es war eine schwere Partie, wir sind alle jünger als 20 Jahre. Aber wir haben gekämpft bis zum Schluss, hatten aber auch ganz viele Turnover. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir Schritt für Schritt besser werden.“

