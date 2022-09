Elena Eidler ist U18 Weltmeisterin!

Werbung

Die Shotokan-WM in Liverpool war für Elena Eidler (Frieways Karate) das Turnier ihres Lebens. Am Samstag durfte sie in bei den Junioren an den Start gehen, wo sie sich mit älteren Sportlerinnen matchen musste. „Der Turnierverlauf ist uns sehr entgegengekommen. Am Samstag war es klar, dass es für Elena schwer wird. Dennoch hat sie den 5. Platz belegt und nur knapp das Finale verpasst“, resümiert Trainer Balázs Lakner.

Am Sonntag ließ Eidler keinen Zweifel daran, dass sie in diesem Bereich zu den weltbesten Sportlerinnen gehört. Die Vorrundenbegegnungen konnte sie klar für sich entscheiden, so zog sie ins Semifinale mit den besten acht Sportlerinnen und konnte mit der zweithöchsten Wertung ins Finale aufsteigen. Mit einer enorm hohen Punktezahl von 40.2 ließ sie ihre Konkurrentinnen aus Tschechien, Portugal und Deutschland im Finale klar hinter sich. Die Goldmedaille und damit der Shotokan-Weltmeistertitel in der Klasse U18 (Cadets) ging somit an die Burgenländerin. „Für mich wurde ein Traum wahr. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich hier den Titel holen konnte“, so die Neo-Weltmeisterin.

Top Ten-Plätze für Stockinger und Trejo

Ihre Teamkollegen Tobias Stockinger (Allgemeine Klasse) und Melanie Trejo (U18) holten neunte Plätze. Die erst 14-jährige Leonie Korner sammelte bei der ihrer ersten WM wichtige Erfahrung. Wer Lust hat, Karate selbst auszuprobieren, hat ab heute, Montag, die Chance dazu. Da starten bei Frieways Karate die Anfängerkurse.

Infos unter www.frieways.com