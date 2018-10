57 Jahre sind eigentlich ein guter Grund, um sich altersbedingt vom Spitzensport zurückzuziehen. Bei Georg Tischler ist die Sache anders. Der Gewinner der Paralympics 2004 in Athen, dreifacher Weltmeister und Weltrekordhalter im Kugelstoßen wäre gerne weiter aktiv, aufgrund der Gegebenheiten hat er sich aber im Laufe des Herbstes entschlossen, seine erfolgreiche Karriere zu beenden.

„Ich fühle mich eigentlich wie 40 und habe mich auch nach wie vor mit Freude schinden können. In meiner Schadensklasse (Anm.: F54) ist das Kugelstoßen bei Großveranstaltungen wieder aus dem Programm genommen worden. Bei der EM im August in Berlin war es dabei, bei der WM 2019 aber wieder nicht. Das tu ich mir nicht mehr an.“

Fairness leidet unter Klassen-Zusammenlegungen

Bittere Spiele: 2012 in London trat Georg Tischler mit Fieber an – und landete letztlich auf Platz 14. | Baldauf

Der Golser sieht sich hier als Verlierer, was die zunehmenden Zusammenlegungen der unterschiedlichen Klassen im Behindertensport betrifft. „Früher hat es noch sieben Klassen gegeben. Da unter anderem neue Sportarten ins Programm aufgenommen werden, wird das Klassensystem immer straffer – und dadurch aber auch mehr aufgeweicht. Zwar werden dann bei der Wertung Punkte gutgeschrieben, aber die unterschiedliche Leistungsfähigkeit kann dadurch trotzdem nicht fair ausgeglichen werden.“

Petra Gruber, Generalsekretärin des Österreichischen Paralympischen Committees (ÖPC), sagt zum Thema: „Das Punktesystem wird immer wieder evaluiert. Bei der Zusammenlegung der Klassen geht es einerseits darum, dass bei den Paralympics die Anzahl der Sportarten und Disziplinen beschränkt ist, aber auch darum, dass es in den einzelnen Klassen teilweise zu wenig Starter gibt.“

Tischler, der ab dem fünften Brustwirbel gelähmt ist, könnte in der nächsthöheren Klasse – F55 – an den Start gehen. Dort fehlen ihm allerdings die Perspektiven auf die Spitze, wie er klarstellt: „Die Athleten dort haben im Gegensatz zu mir Rücken- und Bauchmuskeln und sind bis zu den Hüften voll beweglich.“

Im Hauptprogramm der Schadensklasse F54 bleibt dafür der Speerwurf, den Tischler seit seiner Spezialisierung auf das Kugelstoßen im Jahr 2003 über ein Jahrzehnt nur noch völlig auf Sparflamme und nebenbei mitgemacht hat. „Spaßhalber“, wie er sagt, hat er sich hier versucht. Gleiches galt seitdem auch für seine dritte Ursprungs-Disziplin – den Diskuswurf.

Speer keine Option, die Gesundheit geht vor

Wenn es aber etwa beim Speer nun um die Weltspitze geht, sieht sich Tischler (der 2009 sogar WM-Bronze ergatterte) längst chancenlos. „Die Elite liegt von der Weite her bei 29, 30 Metern. Ich schaffe 23,24.“ Das ist die eine nüchterne Erkenntnis, seit Tischler sich nach 2014 – bereits da war Kugelstoßen vorerst aus dem F54-Programm bei Großereignissen gestrichen worden – wieder mehr dem Speer widmete.

Die andere Komponente: „Mir liegt die Speerwurftechnik nicht. Der lange Zug mit dem Arm von hinten belastet die Schulter enorm.“ Ergo sei das Risiko zu groß. „Die Hände und Arme sind meine Füße. Wenn da was ausfällt, bin ich ein Pflegefall.“

Im Team. Georg Tischler an seinem Arbeitsplatz auf der Polizeidienststelle Frauenkirchen – mit Abteilungsinspektor Johann Schneider, Revierinspektor Mario Igaz und Bezirksinspektor Johann Reeh (v.l.). | Fenz

Dabei sah es zu Beginn des Jahres 2018 noch rosig aus für Georg Tischler und seinen Langzeitcoach Walter Pfaller. Unverhofft war nämlich das Kugelstoßen bei der EM im August in Berlin im F54-Programm (allerdings auch wieder kombiniert, diesmal mit der etwas schwächeren F53-Klasse), wo der 57-Jährige schließlich Vierter wurde.

Tendenz steigend, wie der Vertragsbedienstete der Polizeistelle Frauenkirchen (davor war er lange Jahre in Bruckneudorf tätig) verrät: „Von der Leistungsfähigkeit her war ich heuer wieder am Stand von 2008. Alleine beim Bankdrücken hatte ich eine Maximalkraft von 140 Kilo. Das war schon verheißungsvoll. Darum haben wir auch auf die WM 2019 in Dubai hingearbeitet. Im Zuge der EM kam dann aber die Info, dass Kugelstoßen doch künftig wieder draußen ist. Seitdem ist der Entschluss in mir gereift – und unter diesen Umständen ist es auch die beste Entscheidung.“

Bereut hat Georg Tischler den Schritt nicht. So bleibt auch mehr Zeit für seinen sechsjährigen Sohn Lukas. Dass das Kraftpaket privat nach wie vor regelmäßig die Kraftkammer aufsucht, macht nicht nur aus sentimentaler Sicht nach 26 Jahren Spitzensport Sinn, sondern ist und bleibt Tischlers persönliche körperliche Vorsorge. „Ich muss mich weiter fit halten, das ist für meine Zukunft sehr wichtig.“