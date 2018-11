Geboren: 15. Oktober 1983

Karriere beim ASK Baumgarten begonnen, danach mit 14 Jahren in den Nachwuchs von Rapid gewechselt.

Am 26. Oktober 1999 debütierte Ivanschitz als damals jüngster Spieler, der für Rapid ein Pflichtspiel bestritten hat, mit 16 Jahren in der Kampfmannschaft beim ÖFB-Cup-Spiel in Ranshofen.

1998 – 2006: Rapid Wien (147 Spiele, 25 Tore).

2006: Red Bull Salzburg (13 Spiele, 1 Tor).

2006 – 2009: Panathinaikos Athen (71 Spiele, 12 Tore).

2009 – 2013: FSV Mainz 05 (104 Spiele, 22 Tore).

2013 – 2015: Levante (49 Spiele, 4 Tore).

2015 – Jänner 2017: Seattle Sounders (34 Spiele, 4 Tore).

2017 – 2018: Viktoria Pilsen (11 Spiele, 3 Tore).

Nationalteam: 2003 – 2014 (69 Spiele, 12 Tore)

Größte Erfolge: Österreichischer Meister mit Rapid 2004/2005, MLS-Champion mit Seattle Sounders 2016, Tschechischer Meister mit Pilsen 2018, Österreichs Fußballer des Jahres 2003