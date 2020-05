Vergangene Woche feierte der Burgenländische Sportkegelverband (BSKV) sein 55-jähriges Bestehen. Eine Feier musste aufgrund der Corona-Pandemie freilich ausfallen. Stolz kann die Kegler-Familie beim Blick zurück allemal sein.

BVZ Kleinwarasdorfs Martin Janits (l.) und Ritzings Roman Gerdenitsch (r.) waren 2019 im Nationalteam aktiv.

Den Startschuss zur Gründung eines eigenen Verbandes legte der 1. SKC Oberpullendorf, der erste eingetragene Verein des Burgenlands. Es folgten der SV Lackenbach, die Union Eisenstadt, der FC Andau und der SC Parndorf und schon ein Jahr später, am 2. Mai 1965, wurde der erste Vorstand, mit dem Oberpullendorfer Kaufmann Anton Faymann an der Spitze, gewählt. Am 9. Oktober 1965 startete die erste Meisterschaft bei den Herren mit zehn Teams (Tabelle unten), die Damen zogen im September 1967 nach.

Der Weg des rot-goldenen Verbandes sollte weiter steil nach oben zeigen. Nachdem man als achter Landesverband als Mitglied im Österreichischen Keglerbund (ÖSKB) aufgenommen wurde, stellten sich schnell erste Erfolge auf nationaler Ebene ein.

Die Union Eisenstadt eroberte im Jahr 1972 sensationell den Vize-Staatsmeistertitel in der Mannschaft, ein Jahr später holte Monika Offenbächer (Union Pöttsching) den Einzel-Staatsmeistertitel und nachdem die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Bundesligameisterschaften gelegt wurden, holte sich der SKC Oberpullendorf in der Saison 1990/91 den Staatsmeistertitel.

Im Jahr 1992 übergab Anton Faymann die Leitung des Verbandes nach sagenhaften 27 Jahren an Ludwig Kocsis. Der Lackenbacher nutzte die Hochphase des Kegelsports und das erlangte Renommée, um das Burgenland auch für internationale Kegelveranstaltungen interessant zu machen. Die Eröffnung des Bundesleistungszentrums in Ritzing ermöglichte die Austragung weltweiter Veranstaltungen. 2013 übergab Kocsis an den Mannersdorfer Stefan Trenovatz, der sechs Jahre lang die Agenden des BSKV leitete, ehe 2019 mit Manuela Eberwein aus Schlaining erstmals eine Frau die oberste Position übernahm.

Aktuelles Basteln an einer Wiederbelebung

Dass die fetten Jahre, in denen das Kegeln ein Volkssport war, vorbei sind, ist den Verbandsfunktionären bewusst. Daher wird hinter den Kulissen an der Wiederbelebung der Kegelszene im Burgenland gearbeitet.

„Das Konzept stützt sich im Wesentlichen auf drei Säulen. Erstens die Jugendarbeit, wofür im Moment Förderrichtlinien zugunsten sehr aktiver Vereine entworfen werden. Zweitens die Akquise von Spielern, die von anderen Sportarten zum Kegeln wechseln. Und drittens machen wir uns auch darüber Gedanken, zurück zu unseren Wurzeln, sprich in die Gasthäuser, zu gehen“, gewährt BSKV-Vizepräsident Walter Roisz einen Blick hinter die Verbandskulissen.