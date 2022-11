Emma Nukic mit Bronze beim EM-Debüt

Werbung

Bei der Nachwuchs-WM holten Anna und Felix Schmidl Gold. Nun legten Rohrbachs Kickboxerinnen bei der Europameisterschaft der Allgemeinen Klasse nach. Die Draßburgerin Emma Nukic eroberte im türkischen Antalya ihre erste EM-Medaille bei den Erwachsenen.

Dabei war schon die erstmalige Qualifikation in der Gewichtsklasse über 70 Kilogramm ein Erfolg. Nukic ist in der WAKO-Weltrangliste eigentlich „nur“ die 15.-beste Europäerin. In ihrem ersten Kampf traf die Weltranglisten-16. auf die türkische Lokalmatadorin Aybuke Kanije Bakaroglu (Weltranglisten-13.).

Die Burgenländerin dominierte ihren Kampf von Beginn an und gewann schlussendlich souverän mit 12:7. Damit hatte Nukic ihre Medaille bereits fix. Im Halbfinale traf sie dann auf die Deutsche Dilara Tunc (Weltranglisten-3.). Es entwickelte sich ein echter Krimi, bei dem sich Nukic hauchdünn mit 6:7 geschlagen geben musste. Die EM-Bronze war allerdings mehr als nur ein Trostpflaster.

Pech für Schmidl, Hader unterliegt Weltmeisterin

Viktoria Hader hatte nach ihrer doppelten Babypause im Viertelfinale das schwerste aller Lose, traf in der Klasse bis 70 Kilogramm auf die amtierende Weltmeisterin Jodie Browne (Irland). Hader lieferte der Top-Favoritin einen beherzten Kampf, verlor dennoch relativ glatt mit 5:10. Was nichts daran ändert, dass Hader nun ihr Ticket für die European Games in Krakau (21. Juni - 1. Juli 2023) fixiert hat.

Knapp an einer Medaille bei der EM schrammte die Sieggrabenerin Yvonne Schmidl vorbei. Sie musste gegen die Bulgarin Kalina Koleva in den Golden Score. Nach der regulären Kampfzeit war es im Viertelfinal-Duell 6:6-Unentschieden gestanden. Den entscheidenden Punkt erzielte im Pointfight-Kampf bis 55 Kilo die Bulgarin, die sich damit wiederum ihre Medaille sicherte.