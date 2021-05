Was war das für eine lange Corona-Pause! Seit Ende Oktober 2020 steht (Amateur-)Fußball-Österreich still: kein Spiel, kein Teamtraining, kein Zusammenkommen. Mit 19. Mai lichtet sich das – zumindest teilweise. Ab diesem Zeitpunkt darf unter Vorgaben trainiert und gespielt werden. Die neue Meisterschaft startet Ende Juli. Bleiben zweieinhalb Monate Vorbereitungszeit. Wie diverse Vereine der 2. Klasse Süd A und B planen? Die BVZ hat sich umgehört.

Diese Fights zwischen dem SV Deutsch Schützen (l., Zsolt Topor) und dem SC Schachendorf gibt es ab Juli wieder zu sehen. Davor trainieren beide fleißig. Bauer, Bauer

Den Anfang macht die SG Redlschlag. Wobei Anfang? „Vorbereitung besprechen“ ist beim Annullierungs-Ersten der 2. Klasse Süd A ab Mitte Mai Thema. Obmann Christoph Böhm: „Wir werden uns da zusammensetzen.“ Verfolger Wiesfleck mit Trainer Toni Dorner sieht vor, am „7. oder 14. Juni“ mit der Vorbereitung zu starten. Sein Programm bereits durchgetaktet hat Kontrahent Oberschützen. Trainer Gerhard Wolfger: „Wir legen direkt am 19. Mai los.“ Neben zwei bis drei Trainings pro Woche stehen bis zum Saisonstart fünf Testspiele an. Die sonstigen Vorhaben? „Wir wollen ein paar junge Spieler holen.“ Trotz Aufbruchsstimmung ist aber nicht alles eitel Wonne, die allgemeine Amateurfußball-Situation beurteilt er wie folgt: „Einige Spieler werden sich nach der langen Pause sicher fragen, ob es sich noch auszahlt, voll zu kicken.“ Dieselbe Befürchtung äußert Hochart-Obmann Dieter Höfler: „Ich denke, die Leute sind bequemer geworden.“ Zum Achter-Gruppen-System der 2. Klassen, das, 2020 eingeführt, für ein Jahr anberaumt war, sagen beide: „Beibehalten!“ Höfler ist zudem Süd A-Gruppenobmann: „Meine Aufgabe in nächster Zeit wird es sein, alle A-Vereine zu fragen, was sie zum Modus sagen.“

Sprung in die 2. Klasse Süd B : Dort ereilte den SV Zuberbach heuer das gleiche Schicksal wie der SG Redlschlag. Unterkriegen lassen will man sich dennoch nicht: Ab jetzt wird auf die neue Saison geblickt. Nachbar Schachendorf lief auf Platz sechs ein. Obmann Christian Takacs will, bevor es mit 21. Juni in die Vollen geht, ab 19. Mai freiwilliges Training anbieten. Er geht davon aus, dass es gut angenommen wird: „Schaue ich in unsere Whatsapp-Gruppe, sehe ich nur Daumen hoch- und Muskel-Emojis. Die Jungs sind motiviert.“ Was alle Vereinsverantwortlichen vor dem Re-Start eint: „Wir hoffen, bald zu erfahren, wie die genauen Sicherheitsregeln – Stichwort Tests – aussehen werden.“