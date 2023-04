ASKÖ-Schwimmkurse: Online-Anmeldung startet am 2. Mai

Die Bewegung im und am Wasser ist für alle Altersgruppen ein besonderes Erlebnis, jedoch übt das nasse Element auf die Altersgruppe der 4-8-Jährigen fast schon eine magische Anziehungskraft aus. Kindern sollte deshalb so früh wie möglich die korrekte Schwimmtechnik beigebracht werden, ab vier Jahren empfiehlt ASKÖ Fit-Koordinator Mathias Binder die Teilnahme an einem Kinderschwimmkurs: „In diesem Alter können die meisten Kinder sowohl koordinativ und kognitiv den Anweisungen der Schwimmtrainerin/in folgen und die ersten Schwimmtempi ohne Hilfe schaffen“.

Burgenlandweit können heuer in den Sommerferien an 28 Standorten Kurse für Anfänger und leicht Fortgeschrittene angeboten werden. In Kleingruppen wird täglich von Montag bis Freitag bei jedem Wetter für 40 Minuten geübt, getaucht und mit den anderen Kindern um die Wetter gespritzt. Die Anmeldung zu den Schwimmkursen erfolgt online über ein Formular, dieses ist ab Dienstag (2.5.2023), 9 Uhr, auf der ASKÖ Burgenland-Homepage ersichtlich. Kristin Haider-Maurer, die die Einteilung der Kinder in altershomogene Gruppen vornimmt, rät allen interessierten Eltern, dass man aufgrund des großen Andrangs aus dem Vorjahr auch heuer wieder schnell sein sollte, um einen der freien Plätze zu buchen.