ASKÖ Burgenland mit Schwung im neuen Jahr 2023

Werbung

Zu tun gibt es auch heuer genug, waren und sind die Vereine und Mitglieder doch sehr aktiv. So gab es laut Aussendung bei den Zahlen einen Sprung der Aktivitäten im Bereich der Fitness und Gesundheitsförderung. Über 16.000 Personen nahmen 2022 an Schwimmkursen, Sportwochen, Gesundheitstrainingskursen oder Bewegungsfesten teil, so viele wie noch nie. Präsident Alfred Kollar: „Es freut uns sehr, dass die verschiedenen Maßnahmen, die wir für die Menschen von 0 – 99 Jahre setzen, so gut angenommen werden. Die zusätzliche „tägliche Portion“ Bewegung muss für die BurgenländerInnen selbstverständlich werden.“ Präsentiert wurden Erneuerungen wie bei der „Täglichen Turnstunde“, die Erhöhung der Förderung für die Sportvereine oder auch die Kampagne zum Thema „Sportverein Plus“. Letztere unterstützt Sportvereinsgründungen und motiviert bestehende Vereine, ihr Angebot auszubauen, mit einer Anschubfinanzierung bis zu 3.500 Euro. Auch besteht die Möglichkeit einer Förderung von Materialien. Vizepräsidentin Elisabeth Habeler: „Sportverein Plus soll sportinteressierten Menschen ein Plus an Erlebnissen, Gesundheit, Fitness, Lebensqualität und Freunden bieten.“ Was die Erhöhung der Bundesförderung betrifft, gibt Kollar die Richtung vor: „Mit den Mehrmitteln werden wir verantwortungsvoll umgehen. Diese mit der Gießkanne zu verteilen, ist nicht zweckmäßig. Es warten genügend spannende Projekte und Aufgaben, die wir jetzt gemeinsam in Angriff nehmen können. Unseren Mitglieds-Vereinen werden wir im Jahr 2023 einen zusätzlichen Energie-Sonder-Zuschuss bis zu 5.000 Euro gewähren, wenn sie in Zahlungsnot kommen sollten. Denn zu einem Stillstand des Sportbetriebes darf es nicht kommen.“