Abstand zum Nächsten halten, Platz für die eigene Sicherheit schaffen und gerade deshalb Fußball spielen können. Die Corona-Krise ist der Grund für das aktuelle Paradoxon im Mannschaftssport Fußball. Damit gemeinsam ein bisschen was möglich ist, braucht es Kompromisse und Lösungen für das Vermeiden von zu viel Kontakt.

Sämtliche räumliche Ressourcen werden ausgenutzt

Im Fall der Profis von Union Berlin heißt das im täglichen Arbeitsalltag Schichtbetrieb in Kleingruppen ab 8.30 Uhr und das Nutzen sämtlicher räumlicher Ressourcen, um zu viele Personen auf einem Fleck zu vermeiden. Da bleibt dann am Trainingsareal des Stadions An der Alten Försterei auch die Gäste- und Schirikabine nicht leer, um den Tross gut aufzuteilen.

Jenes System zwischen behördlichen Auflagen und dem Versuch zur Rückkehr in die Normalität ist in Österreichs Oberhaus ab dieser Woche wieder möglich. Der Mannersdorfer Christopher Trimmel erlebt es seit rund zwei Wochen hautnah mit. Da wurde die Fußballarbeit in Deutschland auf Raten wieder erlaubt, um sich schrittweise an den gewohnten Alltag heranzutasten.

Der Union-Kapitän ist seitdem Teil einer Gruppe, die so wie der weitere aufgeteilte Profikader stets gleich besetzt bleibt, um im Worst Case – falls sich jemand infizieren sollte – einer etwaigen kollektiven Verbreitung des Coronavirus innerhalb der Mannschaft vorzubeugen. Bislang ist hier die Lage bei den Profis der „Eisernen“ ruhig. Die Tests verliefen negativ, der Faktor Gesundheit stimmt – und wird auch regelmäßig geprüft. Willkommen in der neuen Normalität.

„Die Abläufe sind mittlerweile komplett normal. Man kann sagen, dass uns der Trainer sehr gut auf die schwierige Zeit eingeschworen hat.“ Christopher Trimmel

Die aktuelle Krisenzeit erforderte eben auch in Deutschland besondere Maßnahmen, wurde der Betrieb doch wie in Österreich und in Gesamt-Europa unterbrochen. Anders als bei uns durften die Klubs aber schon wieder vorzeitig den Trainingsbetrieb aufnehmen. Auch wenn die Arbeit nach wie vor stark eingeschränkt ist, was die Kontakte betrifft.

Trimmel: „Jeder Spieler fährt einzeln zum Training, die Kapazität in den Kabinen ist klar geregelt und natürlich reduziert, es wird immer wieder desinfiziert, in der Kraftkammer gibt es Handschuhe und Mundschutz. Wir haben hier sehr hohe Standards. Ich befinde mich in einer fixen Fünfergruppe. Die erste Gruppe startet um 8.30 Uhr, die letzte Gruppe um 15.30 Uhr.“

Schichtbetrieb eben, der aber nicht mehr außergewöhnlich erscheint, wie der Burgenländer im Union Berlin-Trikot bestätigt: „Die Abläufe sind mittlerweile komplett normal. Man kann sagen, dass uns der Trainer sehr gut auf die schwierige Zeit eingeschworen hat.“

Die besagte schwierige Zeit sah im täglichen Leben zuletzt übrigens, anders als in Österreich, keine Maskenpflicht (etwa beim Einkaufen) vor. Darauf könnte sich Trimmel, der nebenbei auch als Tätowierer tätig ist, rasch einstellen, wie er schmunzelnd sagt. „Ich hätte genügend Masken und auch Desinfektionsmittel daheim.“ Aber auch ohne verordneten Schutz seien die Menschen sehr diszipliniert. „Die Straßen sind in Berlin mittlerweile leer, alle halten außerdem den nötigen Abstand ein.“

Um genau diesen Abstand geht es für die Fußballprofis nach wie vor auch auf dem Platz. Noch ist im Training kein Elf gegen Elf erlaubt, noch sind Coach Urs Fischer und seine Betreuer aufgrund der zahlreichen Kleingruppentrainings voll gefordert und auch die praktischen Abläufe erinnern nicht einmal mit viel Fantasie an ein echtes Mannschaftstraining. „Bis dato waren noch keine Zweikämpfe im herkömmlichen Sinn dabei. In der vergangenen Woche haben wir zwar auch schon Spielabläufe geübt, aber noch ohne Tormänner. Der Fokus lag am Laufen.“

Wie Vorbereitung ohne Zweikämpfe und Tests

Überhaupt fühlen sich für den 33-Jährigen die körperlich sehr anspruchsvollen Einheiten an „wie Trainings in der Vorbereitung, nur dass eben Zweikämpfe und vor allem auch Testspiele fehlen. Da bist du als Spieler noch einmal ganz anders gefordert. Ich vertraue natürlich voll auf unsere Athletikabteilung, dass wir bestens vorbereitet sind, aber grundsätzlich kannst du das Adrenalin einer Matchsituation nicht simulieren.“

Eben deshalb schwankt auch die Zuversicht für eine baldige Rückkehr zu einem halbwegs normalen Training und vor allem dann zu einem Spielbetrieb mit Pflichtspielen (natürlich ohne Publikum). „Da sind wir schon noch ein Stück weit entfernt. Aber auch wenn es viele Spekulationen gibt, muss man den Verantwortlichen der Bundesliga vertrauen.“

Heute, Donnerstag, könnte im Rahmen einer Mitgliederversammlung der beiden obersten Ligen über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Erst dann soll weitere Klarheit darüber herrschen, ob, wie und wann die angepeilte Fortsetzung des Spielbetriebs über die Bühne gehen kann. Oder ob der nächste Schritt retour zur Normalität doch noch auf sich warten lässt.