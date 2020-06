Fußballsplitter aus dem Burgenland.

Pinkafeld

Weiter auf Trainersuche befindet sich der SC Pinkafeld. Diese könnte sich auch noch etwas hinziehen, wie der Sportliche Leiter Alex Diridl erklärte: „Das wird noch dauern, vielleicht auch bis 1. Juli.“ Bei einem Offensivspieler, der nach Michael Daum und Peter Schützenhöfer der letzte Zugang sein könnte, zeigt man sich in den Verhandlungen schon sehr weit. „Gut möglich, dass da gegen Wochenende noch etwas passiert“, so Diridl, der derzeit mit Sebastian Hofer und Lukas Bernhart die Einheiten leitet. Seine Eindrücke? „Wir haben eine sehr hohe Anwesenheit und sind auch sehr zufrieden, auch wenn gewisse Dinge nicht gehen.“

Markt Allhau

Sally Preininger, ehemaliger Kicker des SV Horn und zuletzt im steirischen Kalsdorf (Regionalliga Mitte) aktiv, wechselt als wohl letzte Neuverpflichtung zur Elf von Herbert Oberrisser. Damit komplettiert der Mittelfeldspieler das Zugangsfeld rund um Nico Halwachs (Pinkafeld) und Fabian Strobl (Schlaining). Im Gegenzug gehen die beiden Kroaten Branimir Galic (Schlaining) und Igor Tkalcic (unbekannt), sowie der ungarische Ex-Teamkicker Peter Halmosi. „So haben wir alle eins-zu-eins ersetzt und werden sicher eine halbwegs gute Mannschaft stellen“, so Pressesprecher Ewald Musser zur BVZ.

Oberwart

Und der nächste Neue für den SVO: Nach Dominik Sperl (Pinkafeld), Goalie Felix Csencsits (Eberau), Niklas Szabo (Pinkafeld) Thomas Kandlhofer (Hartberg II) und Christian Deutschmann (Kalsdorf), wechselt auch der junge Rudersdorfer Offensiv-Akteur Lauro Sifkovits zum Burgenlandligisten. „Lauro passt perfekt in unser Profil. Wir wollen Spieler, die die Qualität mitbringen und sich gemeinsam mit uns entwickeln wollen“, erklärte Sportkoordinator Peter Lehner. Im Groben sei man mit dem Kader damit durch, einzig ein Sechser könnte noch bei der Elf von Christian Zach aufschlagen. Gehen werden im Gegenzug Dominik Farkas (Kohfidisch), Peter Gergo und Tormann Gabor Sipos (beide Rotenturm) und wohl auch Patrick Hemmer (Bad Tatzmannsdorf).

Güssing

Der GSV wird sich, sofern es beim SV Eltendorf nicht weitergehen sollte, um seinen Ehemaligen David Kossits bemühen. Bruder Tobias kickt seit Winter wieder in Güssing, Vater Walter gilt als GSV-Legende und da sei es laut Obmann Hannes Winkelbauer „naheliegend“, dass man sich rasch austauschen werde. „Wenn es realisierbar ist und er auch zu uns will, werden wir uns garantiert bemühen“, meinte Winkelbauer weiter. Dann stehe der Kader auch endgültig. Weitere Spieler werden nach Goalie Matthias Mulzet und eventuell Kossits nicht kommen, wobei einzig Kapitän Philipp Lang seine Karriere beendete.

Kohfidisch

Dominik Farkas (Oberwart), Valentin Gabriel (AKA U18) und Fabian Paukovits (FAC U18) sind die bisherigen Zugänge des ASK. Damit könnte der Kader für die Zeit post Corona auch schon stehen, wobei Linksverteidiger Jürgen Pfahnl nach Rechnitz wechseln wird. „Trainiert wurde am vergangenen Freitag, wobei wir ab dieser Woche zweimal arbeiten werden, ehe dann am 8. Juli die reguläre Vorbereitung startet“, so Kicker Thomas Polzer zur BVZ.

Klingenbach

Aufatmen in der Grenzgemeinde: Flügelflitzer Bastian Horvath sicherte seinen Verbleib nun doch zu, nachdem er auch von seinem Heimatverein Leithaprodersdorf kontaktiert worden war. Die Suche nach einem Rechtsverteidiger läuft weiterhin auf Hochtouren, ebenso wie die nach einem Offensiven. „Wir haben schon unzählige Gespräche geführt, aber es gibt noch keine Vollzugsmeldungen“, so Obmann Rudi „Beki“ Hartmann.

Siegendorf

Das Transferprogramm wurde zwar eigentlich schon abgeschlossen, aber irgendwie doch auch nicht. Die Siegendorfer suchen weiterhin einen zweiten Keeper hinter Raphael Renger. „Youngster Sandro Poljakovic braucht noch ein Jahr, da wollen wir nichts überstürzen“, so Haral Mayer, der Sportliche Leiter des ASV.

Leithaprodersdorf

Die Suche nach einem neuen Co- und Reserve-Trainer sollte diese Woche im Optimalfall abgeschlossen werden. Mitte der Woche werden die (möglicherweise) finalen Verhandlungen geführt. Auch auf dem Spielersektor könnte sich noch etwas ändern. „Abgänge wird es keine mehr geben. Der Verein spricht aber noch mit zwei Spielern, die in den Fokus gerückt sind. Schauen wir einmal, was sich vom Budget her noch ausgeht“, betonte Coach Peter Benes. Seine Spieler haben nun bis 30. Juni Sommerpause, am 1. Juli startet dann das Heimprogramm. Der offizielle Trainingsstart ist am 20. Juli, die ersten Testspiele sollen ab 1. August erlaubt sein. „Wir werden fünf Tests absolvieren, unter anderem gegen Draßburg, Schattendorf und Bruck/Leitha“, so Benes.

Horitschon

Mit Christoph Schedl wurde noch ein junger, talentierter Spieler von der AKA Burgenland U16 in den Kader geholt. Der offensive Mittelfeldspieler, der in Horitschon schon im Nachwuchs aktiv war wird in der kommenden Saison sein Glück beim Burgenlandligisten versuchen. Im Gegenzug verlässt Manuel Posch den Verein wieder: Er wechselt zurück nach Raiding.

Ritzing

Manager Mario Posch kündigte „noch für diese Woche“ die Verpflichtung eines neuen Offensivspielers an, Namen wollte er noch keinen nennen. Bei der Truppe von Trainer Joe Furtner findet derzeit kein Mannschaftstraining statt. Als Vorbereitungsstart für die neue Saison ist der 1. Juli geplant.