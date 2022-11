Sportlandesräte fordern Hilfspaket gegen Energiekrise für Vereine

Werbung

Von Sportminister Werner Kogler (Grüne) hätten sich die Länder diesbezüglich einen klareren Plan erwartet, hieß es in einer Aussendung.

Bisher gebe es noch keine konkrete Unterstützung für Sportvereine, um die Teuerung zu bewältigen. Geplant ist aber ein gemeinsamer Termin mit Kogler, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und den Ländern Niederösterreich, Wien, Burgenland und Oberösterreich. Dabei soll ein "Sport-Paket" ausgearbeitet werden, das "ein Überleben der Sportvereine absichert", sagte der oberösterreichische Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

"Was es jetzt braucht, ist akute Soforthilfe und keine vagen Ankündigungen, sonst steht der organisierte Sport in dieser Republik vor einem Scherbenhaufen", betonte Danninger. Die Vereine hätten oft keine Rücklagen, könnten aber auch die Preise in den Kantinen und die Mitgliedsbeiträge nicht entsprechend erhöhen, weil sie sonst Sportler verlieren würden, meinte der Landesrat.

Ebenfalls Thema der Konferenz war die weitere, flächendeckende Ausrollung der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen nach der zweijährigen Pilotphase, die mit dem laufenden Schuljahr begonnen hat.