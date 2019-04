Die höchste Liga des Landes steht seit jeher auch im Fokus des Interesses der burgenländischen Fußball-Familie. Um die Angebots-Palette zu erweitern, bietet die BVZ im Frühjahr neben der gewohnten Rundum-Berichterstattung ein weiteres Schmankerl für unsere Leserinnen und Leser. In Kooperation mit dem Land Burgenland gibt es in jeder Runde bewegte Bilder in Form eines übertragenen Livespiels online auf BVZ.at zu sehen. Tags darauf folgt dann noch eine kompakte Zusammenfassung der Highlights.

Sportliche Wertigkeit und die Tabellensituation auf der einen Seite sowie etwaiges regionales Prestige auf der anderen Seite sollen bei der Auswahl gleichermaßen berücksichtigt werden. Sportlandesrat Christian Illedits über das neue Angebot der bewegten Bilder aus der Burgenlandliga: „Die Annahme war bislang nicht schlecht, sie ist aber auf jeden Fall ausbaufähig. Man muss schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Die Idee ist aber definitiv weiterzuverfolgen.“

Begonnen hat der Livestream-Reigen mit dem Spiel St. Margarethen - Pinkafeld, danach ging es weiter ins Mittelburgenland zum Spitzenspiel Horitschon gegen Draßburg. Zuletzt war der 4:0-Erfolg von Leader Draßburg gegen Deutschkreutz im Bild. Am Freitag geht es im Südburgenland weiter, wenn sich um 19.30 Uhr Oberwart und Pinkafeld zum brisanten Regionalderby treffen.