Das Ziel der Mörz-Schwestern: über München bis nach Liverpool

Werbung

„Da ist schon ein wenig die Last runtergefallen“, blickt Papa Michael Mörz auf die Staatsmeisterschaft vor wenigen Wochen zurück, die im Zuge der Sport Austria Finals in Graz über die Bühne gegangen war. Charlize Mörz räumte den Titel am Boden ab. Auch die Schwestern Alissa und Collien durften sich über mehrere Podestplätze freuen (die BVZ berichtete).

Abschalten und Ausruhen steht aber noch lange nicht am Programm für die ehrgeizigen Sportlerinnen, die heuer noch viel vor haben und bei der EM in München ab 11. August dabei sein wollen. Dass der Weg dorthin nicht immer glatt verläuft, war am vergangenen Wochenende bei der „1st Austrian Team Challenge“ in Linz sichtbar, wo Alissa und Charlize Teil des rot-weiß-roten Quintetts (neben den Mörz-Schwestern bestand das Team Österreich noch aus Selina Kickinger, Carina Kröll und Katrin Palicka) waren, das am Ende Fünfter wurde.

Den Sieg sicherte sich Ungarn vor Frankreich – beide absolute Weltklassenationen im Kunstturnen, gespickt mit Europameisterinnen und Olympia-Teilnehmerinnen. Der Schweiz gelang als Dritte noch der Sprung auf das Podest. Und das wäre an einem Top-Tag auch für die Gastgeberinnen möglich gewesen, die grundsätzlich einen Schritt nach vorne machten, aber nicht ganz fehlerfrei durchs Event gingen.

Intensives Training steht weiterhin am Programm

ÖFT-Kunstturnerinnen-Sportdirektorin Eva Pöttschacher: „Die Team Challenge war ein internationales Meeting auf hohem Niveau. Unsere EM-Kandidatinnen haben sich hervorragend präsentiert.“

Österreichs US-amerikanischer Nationaltrainer Daymon Jones: „Es war für uns wichtig und spannend, nach monatelangem Teamtraining endlich als Team antreten zu können. Die hohe Energie war zu spüren, unser Prozess ist auf einem guten Weg Richtung Europameisterschaft. Die Turnerinnen haben mit ihren neuen Bodenübungen geglänzt, in den nächsten Wochen werden wir schwierigere Sprünge ins Programm nehmen und die Stabilität und Ausführung verbessern.“

Es kommen also intensive Wochen auf die Mattersburgerinnen hinzu. Intensiv war es aber auch zuletzt, speziell für Alissa Mörz. Die 18-Jährige meisterte neben viel Trainingsarbeit und Staatsmeisterschaft parallel dazu auch die Matura und hat sich nun für die Polizeisport-Schiene in Linz beworben. „Das wäre optimal, wenn das funktionieren würde“, so Alissa, die dann den Fokus weiter voll aufs Turnen legen könnte.

Übrigens haben die Mörz-Schwestern seit kurzem eine Wohnung in Linz bezogen, weil das Stützpunkt-Training eben in Oberösterreichs Landeshauptstadt stattfindet. In Linz steht in knapp zwei Wochen auch der nächste Bewerb am Plan, und zwar eine Quali für die Europameisterschaft. „Das ist unser Ziel, da wollen wir dabei sein“, stellt Alissa klar, für die es „der Höhepunkt der Saison“ wäre.

Und dabei will Alissa speziell beim Balken an die starke Leistung vom vergangenen Wochenende anschließen. Auf diesem Gerät war die Burgenländerin mit ihrer Leistung besonders zufrieden: „Der Balken ist eher meine schwächere Disziplin, in allen anderen Kategorien bin ich besser. Dafür gibt es am Boden und am Stufenbarren gegenüber der 1st Austrian Team Challenge noch ein wenig Luft nach oben.“

Fingerverletzung bremste Staatsmeisterin

Staatsmeisterin Charlize konnte zuletzt wegen einer Kapsel-Verletzung am Finger nicht ganz an ihren Triumph bei Österreichs Titelkämpfen anschließen, konnte nur zwei von drei Disziplinen turnen.

Bei der Qualifikation sollte die 16-Jährige aber wieder voll einsatzfähig sein, wenn es um ein EM-Ticket geht. Das hat man fest im Fokus und sollte dies klappen, dann peilt man bei der Team-Europameisterschaft auch einen Platz unter den Top-13.

„Der würde dann auch einen Startplatz für die WM in Liverpool bedeuten“, weiß Alissa Mörz. Zusatz: „Und das wäre natürlich ein Traum für uns.“ Das Ziel ist also klar und der Weg auch, der lautet eben: über München nach Liverpool.