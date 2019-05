15 Jahre war Günter Dorner Vorstandsmitglied im Burgenländischen Fachverband für Turnen. „Als Vizepräsident stehst du am Papier, hast in Wahrheit aber nichts zu sagen“, beschreibt das neue Oberhaupt.

Als Sportunion Burgenland-Präsidentin Karin Ofner aus beruflich und familiären Gründen ihren Rücktritt an der Turnspitze verkündete, bekundete Dorner Interesse. „Ich hoffe, dass meine Stimme dadurch noch stärker gehört wird, außerdem weiß der ASKÖ Mattersburg-Obmann in Zukunft was der Präsident denkt und umgekehrt. Das ist ein Vorteil“, grinst Dorner.

Das häufig als schlecht dargestellte Image des Turnens im Burgenland teilt Dorner nur teilweise. Was stimmt: Es mangle an der Infrastruktur. Leistungsturnerinnen weichen nach Györ und Tatabanya in Ungarn aus. Aushängeschild Alissa Mörz reist mit dem Nationalteam jedes zweite Wochenende nach Tirol oder Vorarlberg. „Wir brauchen ein Turnzentrum im Burgenland. Ich würde mir wünschen, dass wir in vier Jahren unsere Generalversammlung in unserem neuen Turnzentrum haben“, blickt Dorner voraus.

„Wir brauchen ein Turnzentrum im Burgenland.“Neo-Verbandspräsident Günter Dorner wünscht sich in erster Linie infrastrukturelle Verbesserungen für den Turnsport.

In Sachen Finanzierung ist der Verband auf die Unterstützung von Bund, Land und Gemeinde angewiesen. Als Standort würde Dorner Mattersburg für sinnvoll erachten.

Annäherungen gab es allerdings auch mit dem VIVA-Landessportzentrum in Steinbrunn, um hier ebenfalls etwas entstehen zu lassen: „Mit unseren Nachwuchsturnerinnen immer nach Steinbrunn zu fahren, wäre aber sehr zeitaufwendig. Ich denke an die Basketballer. Die 49ers sind einst von Mattersburg nach Steinbrunn gegangen, nach zwei Jahren waren sie tot“, nennt Dorner seine Bedenken, gänzlich abgeneigt sei er aber nicht.

Ziele: Neue Motivation und auch neue Vereine

Der Breitensport müsse jedenfalls auch auf professionellere Beine gestellt werden. Noch hat Dorner keinen Überblick, welche Vereine im Verband aktiv sind/waren, geschweige denn wie viele Turner es im Burgenland gibt. Der Neo-Verbands-Boss will die Vereine vernetzen und neue Mitglieder gewinnen. Die Dachverbände ASVÖ, ASKÖ und Sportunion sollen hier wichtige Unterstützer werden. Hindernisse sollen hier etwaige politische Unterschiede aber nicht sein. „Ich komme aus einem roten Haus, war SPÖ-Gemeinderat, aber da bin ich ein untypischer Politiker. Mir ist egal, aus welchen Couleur das Kind kommt. Mir ist wichtig, dass es Sport macht“, erklärt Dorner.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang ausgebaut werden könnte, sind die Mattersburger Turnkids. Von ausgebildeten Trainern werden Kindergartenkinder gecoacht, dieses Angebot könnte auf das Burgenland ausgedehnt werden: „Es ist wichtig, dass Kinder früh bewegt werden. Turnen ist die Mutter aller Sportarten. Die Kinder lernen Koordination und wie ihr Körper funktioniert. Das hilft auch, wenn das Kind dann Judo oder andere Sportarten betreibt.“