Sieben auf einen Streich & eine Staatsmeisterin aus Mattersburg

Die Staatsmeisterschaften in Graz (im Zuge der „Sports Austria Finals“) brachten ein historisches Ergebnis für das Burgenland und den ASKÖ Mattersburg.

Die Mörz-Schwestern und das Team eroberten sieben Medaillen, darunter auch den ersten Staatsmeistertitel der rot-goldenen Turn-Geschichte. „Damit sind die Staatsmeisterschaft die erfolgreichsten für das Burgenland im Kunstturnen. Gratulation an die Mädchen und den ganzen Betreuerstab“, jubelt Landespräsident und ASKÖ Kunsturnen Mattersburg-Obmann Günter Dorner.

Die Titelkämpfe begannen im Mehrkampf mit einem Doppel-Podest. Die 16-jährige Charlize Mörz wurde unmittelbar vor ihrer Schwester Alissa Mörz (19) Zweite. Auch bei den Gerätefinals waren die Burgenländerinnen eine Medaillenbank – und das in Gold! Am Boden gewann Charlize vor Alissa, die am Stufenbarren Silber holte.

Am Schwebebalken holte Collien Mörz (15) ihre erste Medaille in der Allgemeinen Klasse – Silber. In der Mannschaft stand das Burgenland erstmals am Podest. Alissa, Charlize und Collien Mörz, so wie Katharina Gschiel (13) und Helena Zotos (12) wurden Zweite hinter Vorarlberger.

Bei den Juniorinnen gelang Gschiel Rang sechs im Mehrkampf und der Einzug in drei Gerätefinals, die sie medaillenlos beendete. Zotos wurde als Jüngste der Meisterschaft Zwölfte im Mehrkampf.