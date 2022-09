Sportunion Burgenland: Ausbildung für noch mehr Qualität

Werbung

So waren 31 Teilnehmer beim dreitägigen Basismodul für ÜbungsleiterInnen dabei – großteils aus dem Burgenland, aber auch aus den angrenzenden Bundesländern und anderen Verbänden. Sportunion Burgenland-Präsidentin Karin Ofner: „Wir setzen uns dafür ein, dass Betreuungspersonen in Vereinen auch eine gute Ausbildung bekommen. Gerade die Übungsleiter und Trainerinnen in Vereinen sind es, die tagtäglich mit den Vereinsmitgliedern arbeiten. Je besser ihre Ausbildung, desto besser auch das Vereinsangebot.“

Nicht zuletzt aufgrund der „Ninja Warriors“-TV-Shows ist der Ninja als Trendsport weiter im Kommen. Die Sportunion will die Ninja-Aktiven deshalb weiter in die Vereinsstruktur einbetten, weshalb es auch in Eisenstadt, Mattersburg und Pinkafeld erste Einheiten für Kinder und Erwachsene gibt. Passend dazu wird am 1. Oktober der Ninja Cup in Eisenstadt ausgetragen ( www.sportunion.at/bgld/ninjacup ).

Zum Zweck der Weiterentwicklung wurde zuletzt eine eigene Fortbildung organisiert. Bei der „Ninja MultiplikatorInnen Schulung“ wurden unter fachlicher Anleitung von Stuntfrau und Sportunion Österreich-Vorstandsmitglied Pamela

Forster sowie Ninja-Experte Ralf Mayrhofer 17 neue Ninja-Enthusiasten ausgebildet, die den Sport weiter in ihren Verein tragen möchten. Am Programm standen dabei etwa methodisch-didaktische Erläuterungen für Kletter-, Hangel- und Sprungelemente.