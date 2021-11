SUNS-Athletin Lena Grabowski knackt eigenen Rekord

Die Parndorferin Lena Grabowski schwamm bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Kazan im Halbfinale des 200 Meter-Bewerbs einen neuen rot-weiß-roten Rekord. Die alte Bestzeit von 2:05,54 Minuten, die Grabowski im März aufgestellt hat, unterbot die Athletin der Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS) um zwölf Hundertstel (2:05,42 Minuten). Morgen steht für die 200 Meter Rücken-Spezialistin das Finale an. Nach Platz drei im Vorlauf hat sich die Olympia-Schwimmerin in die Favoritenrolle für eine Medaille gedrängt. Spannend wird es im Finale morgen ab 18.30 Uhr.