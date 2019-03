Es gibt langweiligere Lebensläufe als jenen von Sascha Marth. Der gebürtige Lackenbacher ist mit 26 Jahren schon voll in der professionellen Tormanntrainer-Szene angekommen – ohne selbst eine berühmte Goalie-Persönlichkeit gewesen zu sein.

Entsprechend groß war der Aufwand dafür. Als junger Schlussmann hat es für die Austria-Akademie gereicht, die Größe und die fußtechnischen Fähigkeiten verhinderten aber den Gang nach oben. „Aus heutiger Sicht: Gott sei Dank. Ich wollte in den Profifußball, koste es was es wolle, und musste mich neu orientieren.“

„Ich wollte aus der Komfortzone ausbrechen. Außerdem war der Reiz, dass viele diesen Schritt nicht wagen würden.“Sascha Marth über sein Engagement bei FC Kairat Almaty

Marth konzentrierte sich auf die Trainerlaufbahn, absolvierte „eine Ausbildung nach der anderen“ und landete nach diversen Stationen im Amateur- und Akademie-Bereich (siehe weiter unten) schließlich mit gerade mal 23 in der Nachwuchs-Schmiede von Red Bull Salzburg, wo er dreieinhalb Jahre tätig war. Die vorläufig letzte Station der Vita liest sich dann aber doch sehr überraschend. Seit Jänner arbeitet Sascha Marth in Kasachstan für den dortigen Vizemeister und Cupsieger FC Kairat Almaty.

Weg aus Salzburg. Ab in ein für Fußball-Verhältnisse nach wie vor Exoten-Land. Das alles wirkt nur bedingt schlüssig.

„Salzburg zu verlassen war auch eine richtig schwere Entscheidung, die mir einige schlaflose Nächte bereitet hat. Der Verein ist mir richtig ans Herz gewachsen und ich habe sehr viel Vertrauen von den Verantwortlichen gespürt. Außerdem waren die Möglichkeiten dort ein Traum.“

Landung am 13., erstes Training am 14. Jänner

Warum der Mittelburgenländer doch den Schritt ging? „Ich spürte schon immer den Drang etwas Außergewöhnliches zu machen. Als das Angebot aus Kasachstan kam, wurde die Abenteuerlust immer mehr geweckt. Am Schluss dachte ich mir: Wenn nicht mit 26, wann dann?“ Chefcoach Alosha Shpilevski aus Weissrussland und der deutsche Akademieleiter Wolfgang Geiger konnten Marth, wie er berichtet, für das sportliche Konzept begeistern.

Der finanzielle Aspekt sei aber jedenfalls nicht der Hauptantrieb gewesen. „Mit 26 ist das noch ein Nebenaspekt. Bei mir ging es eher um das Projekt und meine persönliche Weiterentwicklung. Ich wollte aus der Komfortzone ausbrechen. Außerdem war der Reiz, dass viele diesen Schritt nicht wagen würden. Dazu kommt noch der Vorteil, dass ich eine neue Sprache lernen kann und eine total neue Kultur kennenlernen darf.“

Raus der Komfortzone. Sascha Marth, hier noch im Zuge seiner Trainertätigkeit bei der Red Bull-Akademie. Mittlerweile ist er in Kasachstan tätig – und sagt: „Ich wollte aus der Komfortzone ausbrechen, um meine Entwicklung besser voranzutreiben.“ | Red Bull/Gepa Pictures

Am 13. Jänner landete Marth schließlich in Almaty, mit über 1,5 Millionen Einwohnern größte Metropole Kasachstans, größer als die Hauptstadt Astana. „Eine super Mischung aus Wien und Salzburg – eine Großstadt, aber mit Natur und Bergflair.“ Negativ sei im Winter lediglich der Smog.

Tags darauf leitete er bereits seine erste Einheit als Tormanntrainer bei den Profis. Zudem soll der 26-Jährige die Tormannausbildung aufbauen. Dafür koordiniert er inhaltlich sowie strukturell die zweite Mannschaft und die Nachwuchsakademie mit.

Die ersten Eindrücke sind jedenfalls „sehr spannend“, vom Verein her fehle es mit fünf Plätzen (zwei davon Kunstrasen, einer beheizt und überdacht) infrastrukturell an gar nichts.

Und sportlich? Da startet die (Ganzjahres-)Meisterschaft am Sonntag mit dem Super-Cup-Finale daheim gegen Meister Astana. Im Sommer steigt der FC Kairat Almaty dann als Pokalsieger in die Europa-League-Quali ein. „Das alles sind spannende Aufgaben für uns“, freut sich der Tormanntrainer-Legionär, der im Fall von Verständigungsproblemen auf einen Dolmetscher zurückgreifen kann. Da die meisten Spieler Englisch können, sei die Kommunikation großteils ohnehin kein Problem.

Übrigens: Als Goalie ist Sascha Marth noch in Neckenmarkt gemeldet. Zuletzt stand er beim Zwölften der 1. Klasse Mitte am 28. Oktober beim 7:1 auswärts gegen die SpG Rattersdorf/Lockenhaus im Tor des UFC. Dort, wo er seit seinem fünften Lebensjahr die eigentliche sportliche Heimat fand, weil sein Vater im Tor stand und der junge Sascha regelmäßig die Neckenmarkt-Spiele verfolgte.

Nebenbei – weil Marths Mutter Ungarin ist – agierte er aufgrund seiner guten Ungarischkenntnisse als Dolmetscher für die dortigen Legionäre. „Mit sieben oder acht Jahren habe ich dem damaligen Obmann Rainer Hack versprochen, dass ich nur in Neckenmarkt meine Karriere

beenden werde. Darauf sprach er mich irgendwann an – bis heute helfe ich dort aus, wenn Not am Mann ist. Auch wenn es jetzt logistisch und zeitlich etwas schwieriger wird. Aber sollte wirklich der Hut brennen und es mir möglich sein, würde ich dafür heimfliegen.“

Ganz fremd ist dem Fußball-Export das Geschehen hierzulande also nicht. Zudem verfolgt der Tormanntrainer aufgrund seiner eigenen Vergangenheit nach wie vor auch das flächendeckende Ausbildungsangebot der Goalies im Nachwuchs.

„Die Amateurligen können profitieren“

Hier sind die Tormannschulen Burgenland mittlerweile landesweit aktiv. Marth erinnert sich dabei noch sehr gut an seine eigene Tätigkeit in heimischen Gefilden. „Ich war lange im BAZ in Oberpullendorf tätig und habe daher einen guten Einblick in die Tormannausbildung im Burgenland. Leider fehlte es oft an der Basis. Daher bin ich sehr froh, dass die Tormannschulen Burgenland das jetzt mittlerweile flächendeckend aufzuholen versuchen. Außerdem können durch dieses Konzept auch die Amateurligen enorm profitieren.“