Vorrundengruppen: Spannung ab Runde eins

Ein Gruppenfavorit, zwei Herausforderer und ein Aufsteiger. So setzen sich die beiden Vorrundengruppen in der Herren Landesliga A zusammen. Das war auch nicht viel anders möglich, da die besten vier Teams der Vorsaison auseinandergesetzt werden, lediglich die Mannschaften fünf und sechs sowie die beiden Aufsteiger auseinandergelost werden. Das ergibt zwei ausgeglichen starke, hochinteressante Gruppen, in denen jeder Punkt für den Einzug ins obere Play-off entscheidend sein kann. Der Favorit in Gruppe A heißt UTC Neudörfl WienInvest Group. Der Vorjahresmeister startet mit dem Ziel in die Saison, den Titel zu verteidigen. Dahinter matchen sich Bad Sauerbrunn und Sankt Margarethen um Platz zwei. Aufsteiger Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen rechnet sich nicht viele Chancen aus. Kassier Georg Gamauf: „Wir haben eine extrem schwierige Gruppe bekommen, da wird nicht viel zu holen sein. Wir werden wohl in das untere Play-off rutschen. Schauen wir, dass dort etwas möglich ist. Das Endspiel ist wohl gegen Pamhagen, die sind von der Papierform ähnlich stark. Wenn wir gegen die gewinnen könnten, wäre es super. Ich gehe aber einmal davon aus, dass wir absteigen werden.“

In Gruppe B gibt laut Papierform Vorjahresfinalist Eisenstadt den Ton an. Dahinter kämpfen Stoob, das sein Team noch um den Oberwarter Clemens Weinhandl verstärkte, und Stegersbach um Platz zwei. Wobei Alexander Friedl, Mannschaftsführer der Südburgenländer, die Truppe aus dem Mittelburgenland klar im Vorteil sieht: „Stoob hat im Gegensatz zu uns total aufgerüstet. Für uns gibt es nur ein Ziel. Wir versuchen, nicht in die Landesliga B abzusteigen.“ Das selbe Ziel verfolgt auch der Aufsteiger aus Pamhagen.

Bei den Damen übernahm der UTC Neudörfl WienInvest Group die Favoritenrolle von den Ortskolleginnen des TC Habeler-Knotzer, die sich aus freien Stücken aus der höchsten Spielklasse zurückzogen. Die drei weiteren Teams in Gruppe A rittern um den zweiten Platz im oberen Play-off, wobei die Aufsteigerinnen vom Sporthotel Kurz wohl der heißeste Kandidat sind. Neusiedl und Oggau bekleiden die Außenseiterrollen, geben sich mit dem Klassenerhalt zufrieden.

Auch in Gruppe B ist mit Eisenstadt als starkem Aufsteiger zu rechnen, der das Zeug dazu hat, sich schon nach der Vorrunde aller Abstiegssorgen zu entledigen. Als großer Konkurrent um Platz zwei gilt Bad Sauerbrunn, das im Vorjahr unter den Top-Vier stand. Rohrbach geht als Gruppenfavorit ins Rennen, während auf Neutal zum zweiten Mal in Folge eine schwierige Saison wartet.