BVZ: Sie sind seit 28. Februar Sportlandesrat, waren aber schon davor Politiker und Sportfunktionär. Wie einfach war der Einstieg?

Christian Illedits: Ich habe die Strukturen nicht von innen gekannt, aber das System als langjähriges Mitglied im Sportförderungsbeirat und Wegbegleiter von Hans Niessl sehr wohl. Etwas kompliziert ist die Teilung zwischen Vereinsförderung und organisiertem Sport.

18 Jahre lang hatte Hans Niessl als Landeshauptmann und Sportreferent beide Bereiche über. Mit der neuen Regierung erfolgte die Trennung. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist für die Förderung aller Vereine verantwortlich, Sie für den organisierten Sport. Wie gut ist die Lösung?

Wenn ich für mich selbst spreche, ist es gut, dass ich das tun darf (schmunzelt). Es war so besprochen, dass ich das Sportressort übernehmen werde, weil ich hier seit Jahren zu 100 Prozent zu Hause bin.

Sie sind SPÖ-Politiker und waren davor parallel Präsident des SP-nahen Sport-Dachverbands ASKÖ im Burgenland. Gelingt Ihnen die nötige Überparteilichkeit?

Zu 100 Prozent. Ich war nach kürzester Zeit gedanklich total bereit, für den kompletten Sport zu arbeiten und bin mit allen Dachverbänden verbunden. Mein Horizont erweitert sich nun zusätzlich über die Fachverbandsarbeit. Für mich sind da alle gleich wichtig.

BVZ EURO-Vorfreude. Christian Illedits wünscht sich ein Trainingscamp des Nationalteams im Burgenland.

Die Segel-Duos Tom Zajac/Barbara Matz sowie Tanja Frank/Lorena Abicht und Schwimmerin Lena Grabowski sind bereits für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert. Badmintonspieler Luka Wraber, Dressurreiterin Belinda Weinbauer und Bahnradfahrerin Verena Eberhardt könnten folgen und Golfprofi Bernd Wiesberger wäre ebenfalls ein Thema. Wie erfreulich ist dieser Befund?

Könnten wir so eine Anzahl hinschicken, wäre das einzigartig. Genau diese personifizierten Leuchttürme brauchen wir. Dazu kommt das Eiskunstlaufpaar Miriam Ziegler/Severin Kiefer, das Ende Jänner die Heim-EM in Graz bestreiten wird. Das Sportland Burgenland entwickelt sich extrem in beide Richtungen – in der Breite, und auch in der Spitze. Das ist auch für die gesamte Bewegungsinitiative wichtig.

Sie sprechen von Ihrer Initiative „Gemeinsam in Bewegung“?

Genau. Ich habe schon gemerkt, dass darauf reflektiert wird. Sportlerinnen, Sportler, aber auch Mannschaften werden dieses Thema aufnehmen und andere Menschen motivieren und mitnehmen. Da kann sehr viel entstehen. Auch die tägliche Sport- und Bewegungseinheit in der Schule gehört intensiviert, weil Bewegung in der Gemeinschaft Freude bereitet.

Trotzdem wirkt die Initiative wie eine Wahlkampfaktion. Wie sehr wird sie über die Landtagswahl am 26. Jänner 2020 hinausgehen?

Sie soll nachhaltig und mit Schule und Sport sowie der täglichen Sport- und Bewegungseinheit verknüpft sein. Zusätzliche Aktivitäten gehören schwerpunktmäßig gestützt. Und es soll in weiterer Folge Multiplikatoren geben – Leute, die regional aktiv werden. Dafür braucht es Bewusstseinsbildung – die kann nur über Schulen, Eltern, Kids und Vereine gehen.

Wie lange kann so etwas dauern?

Meine Idee ist, das Ganze über Jahre zu spielen. Es ist kein Wahlkampfprogramm, sondern ein Programm, das ich seit zehn Jahren als Dachverbandspräsident mit mir herumtrage. Jetzt bin ich in einer Position, wo ich dem mehr Gewicht geben kann. Das war der Antrieb. Gleichzeitig sehe ich wahnsinnig viele Chancen für Vereine, dass die dann auch mit ihren Angeboten in die Schulen gehen können. Das will ich unterstützen – in jede Richtung.

Welchen Schwerpunkt gibt es für Sie im Jahr 2020 außerdem?

Die Sportinfrastruktur im Burgenland. Sie ist die Basis dafür, dass man Spitzensport betreiben kann. Da wollen wir ganz klare Akzente setzen und noch mehr fördern, damit wir perfekte Sportanlagen zur Verfügung haben. Gleichzeitig ist die Maßnahme, die BSO-Präsident Hans Niessl zuletzt angesprochen hat, zu begrüßen.

Gemeinsam mit der Sportunion hat er eine gesetzliche Öffnung der Schulsportstätten für Sportvereine gefordert.

Niemand versteht, dass eine tolle Sportstätte bei einer Schule in den Ferien zwei Monate zu ist, nur weil man sagt, die Struktur lässt es nicht zu. Bestehendes muss kontrolliert zugänglich gemacht werden, gleichzeitig müssen aber die Haftungsfragen geklärt sein.

Beim Standort für das geplante neue Nationalstadion kam auch Parndorf zur Sprache. Denken Sie hier burgenländisch?

Ich bin mit Stolz Burgenländer, aber ich bin Pragmatiker. Alles andere, als so etwas in der Bundeshauptstadt umzusetzen, wäre gar nicht vorstellbar. Es geht ja auch um eine relative Auslastung einer solchen Investition. Man kann sich das schon wünschen im Nordburgenland, inklusive Schnellbahn und U-Bahn, nur ist das alles in einem anderen Bereich zu finden, als in der Realität.

Der SV Mattersburg steckt mitten im Bundesliga-Abstiegskampf. Wie sehr sorgen Sie sich?

Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich bin aber, was die Ausrichtung betrifft, bei Präsident Martin Pucher, den Weg mit burgenländischen Talenten zu gehen und diese einzubauen. Darum zahlt man ja auch in eine Fußballakademie ein, damit man die Infrastruktur hat und den Zugang zu Talenten. Trotzdem hoffe ich auch, dass der eine oder andere Transfer getätigt wird, um nicht abzusteigen.

Sie sind Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fußballakademie Burgenland. Wie sehr wäre die Akademie ohne einen starken SVM noch konkurrenzfähig?

Talente, die hier in die Akademie gehen, sehen eine reelle Chancen, in ein paar Jahren in einer Bundesliga-Kampfmannschaft zu spielen. Das ist die Option für einen jungen Spieler, warum er nach Mattersburg will – neben der tollen Infrastruktur. Darum ist der Bundesliga-Verein enorm wichtig.

Im Juni 2020 steigt die EURO. Österreichs Nationalteam ist dabei, trifft auf die Niederlande, die Ukraine und einen noch zu ermittelnden Gegner – mit welchen Chancen?

Das Vorrunden-Aus 2016 war ernüchternd und schmerzhaft. Diesmal hat die Mannschaft in der Qualifikation nicht so stark brilliert, sie ist aber stabil. Die Spieler sind routinierter geworden, wir haben einen größeren Kader, sodass bei zwei, drei Ausfällen nicht alles gleich schiefzugehen droht. Das hat sich so entwickelt. Ich warne aber immer vor zu großer Euphorie, sondern sage: einmal weiterkommen, das wäre es.

Das Burgenland ist Sponsor des Nationalteams. Wäre es für Sie eine Enttäuschung, würde das Österreich-Trainingscamp woanders stattfinden?

Ja, das sage ich auch ganz offen. Das Vorbereitungscamp in Bad Tatzmannsdorf war immer perfekt. Ich weiß auch, dass der Ort von Franco Foda und von den Spielern geschätzt wird und wir stets ein hervorragender Partner waren und sind.

Mit Union Berlin-Legionär Christopher Trimmel hat ein Burgenländer echte Chancen auf einen Platz im EURO-Kader.

Das wäre für mich die zweite Enttäuschung, wäre er nicht im Kader. Trimmel ist in dieser Konstanz, die er als Kapitän einer deutschen Bundesliga-Mannschaft hat, nicht wegzudenken. Ich kenne ihn noch von der Jugend her. Er ist nicht nur ein super Fußballer, sondern auch wahnsinnig sympathisch und empathisch.

Im Fußballgeschehen sind Sie auch als Präsident des ASV Draßburg in der Regionalliga Ost gefordert. Wie sehr?

Generell habe ich ein tolles Team, das die operative Arbeit erledigt – und das auch Entscheidungen trifft. Zu sagen ohne mich geht nichts, das mache ich nicht mehr, weil das auch alles ziemlich verzögern würde. Wir sprechen uns aber natürlich ab.

Wie viel Zeit müssen Sie dafür aufbringen?

Es sind einige Stunden in der Woche – Zeit, die ich sehr gerne investiere.

Warum soll man heutzutage noch Funktionär bei einem Verein werden?

Weil es keine schönere Freizeitbeschäftigung für einen positiv Verrückten gibt als Fußball und Sport im Generellen. Für mich ist das auch ein Austausch und Treffpunkt mit vielen Leuten. Am Sportplatz erfährt man genug über Sport, aber auch extrem viel darüber, was sich im gesellschaftlichen Leben der Menschen abspielt – vor dem Spiel, aber auch in der dritten Halbzeit… Da darf es auch ein bisserl emotional sein. So etwas braucht man.

Sie sind in der Öffentlichkeit omnipräsent – auf Terminen, auf Veranstaltungen, auf Fotos. Geht das nicht an die Substanz?

Bei meinem aktuellen Befund ist fast alles in Ordnung – außer das Cholesterin (schmunzelt). Ich bin nach wie vor so gepolt: Wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent, ganz gleich was. Das ist für meine Frau schlimm und den Rest meiner Familie auch, aber ich kann es nicht anders machen. Ich fühle mich meinem politischen Mandat und auch dem Sport verpflichtet.

Weniger ginge nicht?

Da kann ich nicht aus meiner Haut raus. Ich werde das weiter tun, weil ich es auch gar nicht anders will. Zeit freischaufeln möchte ich mir künftig wieder mehr, um selbst Sport zu betreiben, weil ich das schon brauche – das Auftanken durch Bewegung.

Was wünschen Sie sich abschließend für 2020?

Dass sich vieles für den Sport im Burgenland mit den Partnern weiterentwickeln lässt, der SVM oben bleibt und mein Verein im gesicherten Mittelfeld spielt. Und von der künftigen Bundesregierung wünsche ich mir, dass man sich nicht mit strukturellen Themen auseinandersetzt, sondern dass die nötige Unterstützung vorhanden ist.

Interview: Bernhard Fenz