SPORTUNION Burgenland: Präsidentin Karin Ofner weiter an der Spitze

„Gemeinsam stark - Sport verbindet“. So lautete das Motto des 27. Landestags der SPORTUNION Burgenland, der in der Seewinkelhalle des Vila Vita Pannonia-Hotels abgehalten wurde. Diese Stärke zeigt die SPORTUNION Burgenland ganz offensichtlich auch im Zuge der Kontinuität an der Spitze des Sportdachverbands. Im Zuge der Wahl wurde das vorgeschlagene und zu einem überwiegenden Teil bereits arbeitende Team von Präsidentin Karin Ofner einstimmig wiedergewählt.

Personelle Veränderungen gibt es im neuen Vorstand (der personell erweitert wurde) dennoch, allerdings sehr punktuell. Editha Funovics schied als Referentin für Kultur aus, sie wurde durch Natasa Stratakis ersetzt. Neu dabei sind zudem auch Kerstin Stocker als Vizepräsidentin sowie Patrick Oberroither als stellvertretender Referent für Fach- und Leistungssport sowie Sascha Krikler als Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftsfragen. Silvia Mayerhofer, stellvertretende Finanzreferentin, ist nun auch Vizepräsidentin. Und die beiden Jugendreferentinnen Lisa Gebhardt und Sarah Bachkönig tauschten, was die „Nummer 1“ und „Nummer 2“ betrifft.

Der neue Vorstand im Detail

Präsidentin: Karin Ofner

Vizepräsident:innen: Johann Donhauser, Anita Rongitsch, Wolfgang Hadek, Kevin Gumhold, Kerstin Stocker, Silvia Mayerhofer (auch Finanzrefent-Stellvertreterin)

Finanzreferent: Josef Mayer

Schriftführer: Andreas Fuchs

Schriftführer-Stellvertreter: Christoph Hernecek

Jugendreferentin: Lisa Gebhardt

Jugendreferentin-Stellvertreterin: Sarah Bachkönig

Landesverbandsarzt: Richard Eggenhofer

Referent für Fach- und Leistungssport: Michael Eisl

Referent für Fach- und Leistungssport-Stellvertreter: Patrick Oberroither

Kulturreferentin: Natasa Stratakis

Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftsfragen: Sascha Krikler

Ehrungen und Showacts

Neben diversen Grußworten der Ehrengäste, etwa SPORTUNION-Präsident Peter McDonald, SPORTUNION Wien-Präsidentin Dagmar Schmidt, Sport Austria-Präsident Hans Niessl oder von politischer Seite VP-Nationalratsabgeordneter Christoph Zarits, VP-Klubobmann Markus Ulram und SP-Landtagsabgeordneter Erwin Preiner, standen auch Ehrungen und Showacts am Programm. Per Antrag wurde Bernhard Prenner zum Ehrenmitglied der SPORTUNION Burgenland gewählt. Editha Funovics erhielt das Ehrenzeichen in Silber. Mit Bronze wurden Martina Michal (Dance Station Austria), Doris Rupp (UNION Eisenstadt Turnen), Patrick Bauer (SPORTUNION Pinkafit) und Reinhard Csida (UFC Pamhagen) ausgezeichnet. Das Goldene SPORTUNION-Ehrenzeichen wurde Gottfried Wolf vom UTTV Pinkafeld verliehen.

Abgerundet wurde der 27. Landestag noch mit Showacts von der SPORTUNION Neusiedl am See (Kinderturnen, Boden- und Geräteturnen), der Dance Station Austria mit dem Tanz „Mein Sinn für Stil“ der Gruppe Musical Chicas und der UNION Eisenstadt Turnen, die bei Totengedenken und Landeshymne eine besondere Tanzvorführung darboten.