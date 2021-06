Von der LASK-Akademie zu den Juniors OÖ in die 2. Liga und dann zum LASK in die Bundesliga: So etwa sieht die sportliche Optimalversion der Entwicklungsschritte in Schwarz-Weiß aus. Mittendrin in diesem Komplex befindet sich Manuel Takacs. Er ist seit Mai Leiter der Akademie und seit der vergangenen Woche auch Sportchef bei den Juniors. „Es ist sehr reizvoll und interessant, da die Agenden nun auch weiter in Richtung Profifußball gehen“, freut es den gebürtigen Schachendorfer, hier noch aktiver in der sogenannten Durchgängigkeit bis zu den Profis mitzuarbeiten. Freilich bedeutet das berufliche Upgrade auch ein wesentlich breiteres Aufgabengebiet.

In der Akademie hat Takacs schließlich bereits aktiv die Fühler ausgestreckt, um die U15 für die übernächste Saison (Jahrgang 2008) Schritt für Schritt zusammenzustellen. Wenn dann ab Freitag der Akademie-Betrieb in die Sommerpause geht (los geht es dann wieder am 26. Juli), wird der 35-Jährige allerdings einmal seine volle Konzentration den Juniors widmen, wo zuletzt mit Stefan Hirczy ein neuer Coach installiert wurde, die zweite Woche der Vorbereitung läuft und am Freitag ein Test gegen Sturm Graz am Programm steht. „Die Mannschaft wurde schon verjüngt, es wurden richtig gute Spieler dazugeholt. Aktuell sind wir bezüglich Kaderverstärkung nur noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger.“

Daneben gelte es aber auch im Sinne der breiten Förderung den Kader zu verkleinern und Spielern woanders Praxis zu ermöglichen, „die nicht so oft drangekommen sind“.

Vom Konstrukt her sind die Juniors OÖ übrigens vergleichbar mit dem FC Liefering bei Red Bull Salzburg – ein eigenständiger Verein, aber eben eingegliedert in das Gesamtsystem. Das dann möglichst gut die Profiabteilung bedienen soll. „Dementsprechend eng ist auch die laufende Abstimmung nach oben“, sagt Takacs, der zudem mit einem Ausbildungsplan für den Nachwuchs und die Juniors die sportliche Marke des LASK mitentwickeln will. Dafür genießt er auch das Vertrauen der Entscheidungsträger. „Das ist wirklich top und ehrt mich.“