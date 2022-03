Businessrun Challenge2B: Jetzt anmelden und Gutes tun

Werbung

Zum bereits sechsten Mal geht am 19. Mai der Businessrun Challenge2B über die Bühne. Nach der 2020 und 2021 coronabedingten Verschiebung auf September kehrt der Lauf für alle Firmen und Vereine nun wieder auf den altbewährten Frühjahrs-Termin zurück.

Somit können die Laufschuhe bereits jetzt mit Fokus Mai geschnürt werden. Entweder gehen die Aktiven dabei beim Run oder beim Nordic Walking-Gesundheitsbewerb an den Start.

Anmeldung bis Ende März: Spende für die Ukraine

Eine baldige Teilnahmebestätigung ist übrigens mit einem ganz speziellen Mehrwert verbunden: Wer sich bis Ende März für den Businessrun Challenge2B anmeldet, unterstützt auch die Spendenaktion des Events für die Ukraine – all jene Nenngebühren der Teamanmeldungen, die vom 24. – 31. März 2022 eingehen, werden an Nachbar in Not gespendet.

Gestartet wird wie immer in Dreier-Teams – jeder Starter/jede Starterin absolviert dabei die 5,6 Kilometer lange Strecke rund um den Neufelder See. Die Vorfreude bei Firmen und Vereinen ist jedenfalls groß, gemeinsam als Team bei diesem Sportevent teilzunehmen und einen sportlichen und unterhaltsamen Abend in toller Atmosphäre zu haben. Der Businessrun ist schließlich nicht nur für seinen sportlichen Teil bekannt, sondern auch für sein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in Form von coolen Showacts, Livemusik aus den 80igern und einem ausgezeichneten Catering vom Neufeldersee Hotel.

Das alles erwartet die Teilnehmer und Fans am Eventgelände im Strandbad. Veranstalterin Michaela Stadler: „Der Businessrun Challenge2B am Neufelder See geht heuer bereits in das sechste erfolgreiche Jahr und wir freuen uns schon jetzt, wenn wir im Mai den Starter:innen ein sportliches und kurzweiliges Teamevent bieten dürfen.“

Zwei Trainingseinheiten im Vorfeld des Laufs

Die im Vorfeld stattfindenden „offiziellen Trainings“ sollen die Hürde für Einsteiger noch weiter senken. Ein professioneller Lauftrainer (Christoph Ladits von PTS) wird wieder für optimale Vorbereitungseinheiten sorgen – Challenge2B-Lauftrainings finden am 20. April und am 4. Mai am Neufelder See statt und sind für Businessrun-Starter kostenlos.