Businessrun Challenge 2B: Ein Starterrekord und ein Streckenrekord!

Im Vorjahr bereits jubelten die Organisatoren rund um Veranstalterin Michaela Stadler über 1.100 Teilnehmer und einen neuen Streckenrekord von Lars Demuth in 17,03 Minuten. Der 25. Mai 2023, gleichbedeutend mit der siebenten Auflage des Laufs für alle Firmen und Vereine, brachte aber neue Rekorde mit sich. Noch einmal rund 600 Menschen mehr sorgten für 1.700 Teilnehmer - und einer davon war so schnell wie bislang noch keiner davor im Zuge der Businessrun-Geschichte. Dominik Jandl fegte in 16:55 Minuten über den Kurs hinweg. Der 25-jährige SVS Schwechat-Athlet unterbot somit den Streckenrekord um sieben Sekunden. Damit ließ er auch die Konkurrenz im Einzelbewerb deutlich hinter sich. Eine gute Minute nach Jandl lief Markus Sostaric als Zweiter durch das Ziel, zehn Sekunden hinter ihm landete der südburgenländische Routinier Dieter Pratscher, der mit 43 Jahren nach wie vor richtig schnell ist.

Dominik Jandl war der Schnellste über die 5,6 Kilometer - und sorgte mit 16,55 Minuten für einen neuen Streckenrekord. Foto: Bernhard Fenz

Der Südburgenländer Dieter Pratscher wurde Dritter in der Einzelwertung. Er absolvierte den 5,6-Kilometer-Kurs in 18:18 Minuten. Foto: Bernhard Fenz

Bei den Frauen lief es aus rot-goldener Sicht sogar noch besser. Hier setzte sich Triathletin Veronika Prükler die Krone mit 21,01 Minuten auf. Dementsprechend zufrieden zeigte sich die Steinbrunnerin nach dem Lauf, denn: Es war das lockere Aufwärmprogramm und eine gute Einstimmung auf die Mitteldistanz-Staatsmeisterschaften (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, rund 21 Kilometer Laufen), die sie am Sonntag im und rund um den Stubenbergsee in der Steiermark in Angriff nehmen wird.

Veronika Prükler war bei den Frauen nicht zu biegen und kam als Erste ins Ziel. Foto: Bernhard Fenz

21 Sekunden nach Prükler war dann die zweitschnellste Frau im Ziel, übrigens ebenfalls eine Burgenländerin: Nicole Herbst nahm die 5,6 Kilometer-Strecke in Angriff, für sie tendenziell ein eher ungewohntes Lauflängen-Maß. Schließlich ist die Großpetersdorferin amtierende burgenländische Landesmeisterin im Marathon. In weniger als drei Stunden finishte sie den Vienna City Marathon - diesmal war das Rennen nach gut 20 Minuten vorbei, und das auf Platz zwei.

Nicole Herbst, Burgenlands Marathon-Landesmeisterin, machte auch über die 5,6 Kilometer eine sportlich serh gute Figur. Foto: Bernhard Fenz

Einzelwertungen für das Prestige, Teamwertungen für den Event-Anlass

Speziell während des Laufs ist es klarerweise besonders spannend, wer zuerst das Ziel erreicht. Dafür gibt es auch die Einzelwertung. Gestartet wird aber grundsätzlich in Dreierteams, deren Zeiten addiert werden. Hier setzte sich Prükler an der Seite von Stefan Lakinger und SV St. Margarethen-Läufer Andreas Penias in der Mixed-Teams-Kategorie durch. Dieter Pratscher gewann mit Stefan Winkelmayer und Ex-Kicker Philipp Knopf den Männerteams-Bewerb, bei den Frauen setzten sich die Youngsters des BORG Wiener Neustadt durch. Nicole Herbst kam hier mit ihren „Running Gag“-Kolleginnen Sabine Horvath und Tina Unger so wie im Einzelbewerb auf Platz zwei.

Große Nordic Walking-Community rundete den Businessrun ab

Neben der Masse an Läufern zeigten aber auch wieder die Nordic Walking-Liebhaber auf, wie viel Power und Freude diese Bewegungssparte bietet. Sie trugen ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass die Veranstalter hochzufrieden Resümee ziehen konnten. Klarerweise schon im Rahmen der „After Hour“, die im Strandbad mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm den Businessrun Challenge 2B feierlich abrundete.

Die Top-Ergebnisse aller Kategorien

MIXED-TEAMS/TOP-TEN

1. Laufsport Mangold Racing, 00:58:44.3: Stefan Lakinger (18:18), Andreas Penias (19:27), Veronika Prükler (21:01)

2. Keep on Cooling, 01:07:32.4: Dominik Jandl (16:55), Michael Pils (25:00), Nicole Pils (25:39)

3. BORG 2, 01:10:11.9: Matteo Spritzendorfer (20:39), Koppany Kollar (24:33), Viola Hockl (25:01)

4. Schuhe Unterstetter, 01:10:54.2: Jürgen Karner (23:35), Dieter Stangl (23:40), Nicole Graf (23:41)

5. Laufsport Mangold, 01:12:26.2: Stefan Troppmair (20:21), Marius Winter (22:35), Sarah Gebhart (29:32)

6. Polizei, 01:14:27.6: Julia Berger (22:58), Christoph Posch (23:07), Katrin Santler (28:25)

7. HYPO-Runners, 01:14:58.1: Franz Szinovatz (20:39), Dominik Schuh (25:54), Lisa Fehrle (28:27)

8. easyconsult 4, 01:16:54.0: Stefan Elsigan (23:32), Petra Weiermann (26:37), Katrin Elsigan (26:47)

9. HYPO-Runners, 01:17:06.0: Sebastian Schaller (25:31), Alexandra Winter (25:31), Richard Kroyer (26:05)

10. Klamottenschrank, 01:20:19.5: Dimo Baier (25:31), Mara Thiel (27:24), Felix Gruber (27:26)

MÄNNER-TEAMS/TOP-TEN

1. Skyability 1, 00:56:26.8: Dieter Pratscher (18:08), Stefan Winkelmayer (18:35), Philipp Knopf (19:45)

2. Laufsport Mangold Racing Team, 00:57:26.3: Markus Sostaric (17:58), Gustav Gustenau (19:09), Thomas Daniel (20:21)

3. CATCH US IF YOU CAN, 01:03:20.8: Mario Müllebner (20:36), Alexander Bichl (21:07), Gabriel Schütz (21:39)

4. Schuhe Unterstetter II, 01:05:04.6: Andreas Gesellmann (19:31), Volker Sauerzapf (21:08), Buddie Mhizha (24:27)

5. Tischlerei Kerschbaum 3, 01:06:38.7: Thomas Jonas (20:47), Christian Gooß (22:53), Hannes Thüringer (23:01)

6. LV Steinbrunn Team Lu, 01:08:52.6: Sigfried Meng (22:25), Hüseyin Yorulmaz (23:13), Stefan Luzsicza (23:16)

7. TRIm Team 01, 01:10:07.8: Christoph Trully (21:36), Rene Buchinger (21:40), Christian Putz (26:53)

8. Tischlerei Kerschbaum 4, 01:10:40.7: Thomas Galda (22:15), Jürgen Kerschbaum (24:00), Bernhard Thüringer (24:27)

9. Raaberbahner Schienensecurity, 01:10:56.5: Mihaly Kocso (22:28), Martin Leeb (22:28), Istvan Kuppan (26:02)

10. Romschis Trafik/Waldquelle, 01:11:27.6: Martin Schuneritsch (22:48), Christian Hermann (23:52), Mario Ondrovics (24:48)

FRAUEN-TEAMS/TOP-TEN

1. BORG 1, 01:19:11.4: Anna Lena Piribauer (25:36), Viola Hockl (25:36), Lena Postl (28:01)

2. Running Gag, 01:21:44.2: Nicole Herbst (21:22), Sabine Horvath (26:59), Tina Unger (33:24)

3. AK Running Girl, 01:27:19.0: Verena Tschida (28:43), Sylvia Knopf (28:44), Enikö Balogh (29:53)

4. Seibersdorf Labor, 01:27:20.0: Marketa Simkova (22:11), Sandra Pfeffer (23:17), Maria Tsivou (41:54)

5. Tischlerei Kerschbaum 1, 01:27:50.0: Dagmar Trummer-Widder (27:21), Elfi Knapp (29:40), Martina Hubert (30:50)

6. RunNurses, 01:28:28.0: Kathrin Oberguggenberger (27:59), Adrienn Szabo (29:55), Charlotte Varro (30:35)

7. Sportfreunde Chiller, 01:29:01.9: Sabine Weninger (27:43), Daniela Geosits (27:52), Gaby Berger (33:28)

8. Merkur Health, 01:32:03.3: Tina Hatzl (26:36), Barbara Weber (32:44), Michaela Sedlacek (32:45)

9. The Running Dots, 01:37:21.1: Karin Strommer (29:13), Patricia Stöckl (32:41), Nina Ebner (35:28)

10. Sonnenpark Run 3, 01:37:49.2: Patricia Zeichmann AUT (31:14), Marina Vogt-Lechner (32:49), Ildiko Steiger (33:48)

EINZELWERTUNG MÄNNER/TOP-30

1. Dominik Jandl (16:55)

2. Markus Sostaric (17:58)

3. Dieter Pratscher (18:08)

4. Stefan Lakinger (18:18)

5. Stefan Winkelmayer (18:35)

6. Gustav Gustenau (19:09)

7. Christoph Ladits (19:11)

8. Andreas Penias (19:27)

9. Andreas Gesellmann (19:31)

10. Philipp Knopf (19:45)

11. Christoph Hochauer (20:06)

12. Ondrej Jilek (20:17)

13. Stefan Troppmair (20:21)

14. Thomas Daniel (20:21)

15. Mario Müllebner (20:36)

16. Franz Szinovatz (20:39)

17. Matteo Spritzendorfer (20:39)

18. Thomas Wolf (20:42)

19. Thomas Jonas (20:47)

20. Andreas Seiser (20:53)

21. Alexander Bichl (21:07)

22. Volker Sauerzapf (21:08)

23. Harald Trimmel (21:21)

24. Christian Oberguggenberger (21:27)

25. Christoph Trully (21:36)

26. Gabriel Schütz (21:39)

27. Rene Buchinger (21:40)

28. Christian Idinger (21:41)

29. Manuel Reithofer (21:58)

30. Michael Kuzmich (22:14)

EINZELWERTUNG FRAUEN/TOP-30

1. Veronika Prükler (21:01)

2. Nicole Herbst (21:22)

3. Marketa Simkova (22:11)

4. Susanna Skalicky (22:18)

5. Tina Wurm (22:39)

6. Julia Berger (22:58)

7. Sandra Pfeffer (23:17)

8. Ingrid Schiefer (23:25)

9. Nicole Graf (23:41)

10. Silvia Richter (24:18)

11. Viola Hockl (25:01)

12. Alexandra Winter (25:31)

13. Anna Lena Piribauer (25:36)

14. Viola Hockl (25:36)

15. Nicole Pils (25:39)

16. Claudine Mramor (25:41)

17. Sophia Mika (26:04)

18. Sarah Pürrer (26:18)

19. Christina Trummer (26:33)

20. Tina Hatzl (26:36)

21. Petra Weiermann (26:37)

22. Katrin Elsigan (26:47)

23. Sabine Horvath (26:59)

24. Danielle Miholich (27:06)

25. Christina Wild (27:09)

26. Julia Füby (27:11)

27. Dagmar Trummer-Widder (27:21)

28. Mara Thiel (27:24)

29. Sabine Weninger (27:43)

30. Daniela Geosits (27:52)

NORDIC WALKING/MIXED-TEAMS/TOP-DREI

1. Kinderdorf Pöttsching, 02:08:02.1: Mohammad Al Abed Aljaboul (31:30), Sebastian Jelleschitz (33:56), Leonie Planschek (01:02:38)

2. LIB Best Walker, 02:15:37.4: Nina Müller (43:02), Jürgen Szinovatz (44:16), Sabine Guth (48:21)

3. Team BBT - Big Beer Theory, 02:24:41.5: Kevin Grafl (47:44), Sarah Gerdenitsch (47:44), Jasmin Schrom (49:15)

NORDIC WALKING/MÄNNER-TEAMS/TOP-DREI

1. 115 Jahre Isosport, 02:37:32.4: Diethard Jurkovits (49:08), Christian Schumich (53:24), Michael Nemeth (55:01)

2. ÖGK-B 12, 02:46:50.3: Michael Grieman (55:35), Jürgen Köller (55:35), Aleksandar Kracunovic (55:42)

3. The Waling Dead 2, 02:47:03.5: Philipp Habeler (55:41), Wolfgang Hauptmann (55:41), Patrick Andert (55:43)

NORDIC WALKING/FRAUEN-TEAMS/TOP-DREI

1. Eckhardt#3 Die flotten Bienen, 02:19:57.7: Elke Seer (46:38), Marion Resch (46:40), Petra Kautz (46:41)

2. PIPI Gang, 02:21:04.4: Andrea Beleni-Bognar (47:01), Sandra Unger (47:02), Amela Celikovic (47:03)

3. Coldamaris10, 02:24:30.5: Sandra Riha (39:22), Claudia Nemetz-Wieltschnig (52:33), Luisa Seufert (52:36)

NORDIC WALKING/EINZELWERTUNG/MÄNNER/TOP-30

1. Mohammad Al Abed Aljaboul (31:30)

2. Sebastian Jelleschitz (33:56)

3. Jürgen Szinovatz (44:16)

4. Chris De Laczko (45:42)

5. Kevin Grafl (47:44)

6. Diethard Jurkovits (49:08)

7. Frank Wegener (49:46)

8. Thomas Grandits (50:00)

9. Thomas Hold (50:18)

10. Ernest Wesely (51:01)

11. Roland Pinezits (51:04)

12. Erich Debellak (51:22)

13. Mario Kornherr (51:49)

14. Giancarlo Deutsch (52:13)

15. Christian Reiter (52:14)

16. Erwin Goldmann (53:05)

17. Raphael Rupsch (53:14)

18. Christian Schumich (53:24)

19. Gerald Brenner (54:20)

20. Georg Harter (54:29)

21. Norbert Hickl (54:30)

22. Andreas Zinkl (54:36)

23. Peter Reismüller (54:38)

24. Peter Dreo-Vargyas (54:58)

25. Michael Nemeth (55:01)

26. Soma Roth (55:21)

27. Gabor Kiss (55:22)

28. Wolfgang Schmit (55:25)

29. Michael Grieman (55:35)

30. Jürgen Köller (55:35)

NORDIC WALKING/EINZELWERTUNG/FRAUEN/TOP-30

1. Sandra Riha (39:22)

2. Nina Müller (43:02)

3. Michaela Breitenfelder (44:14)

4. Daniela Bauer (45:10)

5. Magdalena Pruschak (46:07)

6. Petra Appel-Schreiner (46:09)

7. Elke Seer (46:38)

8. Marion Resch (46:40)

9. Lisa Fleck (46:41)

10. Petra Kautz (46:41)

11. Magdalena Hessler (46:56)

12. Andrea Beleni-Bognar (47:01)

13. Sandra Unger (47:02)

14. Amela Celikovic (47:03)

15. Sabrina Trinkl (47:13)

16. Stefanie Lapatschek (47:14)

17. Michaela Strobel (47:16)

18. Karin Müller-Gayer (47:17)

19. Maria Saßmann (47:31)

20. Claudia Popovits (47:34)

21. Sarah Gerdenitsch (47:44)

22. Ann Van De Velde (47:47)

23. Claudia Csitkovits (47:49)

24. Hedwig Illich (47:54)

25. Sabine Guth (48:21)

26. Angelika Heiling (48:42)

27. Sabine Mannsberger (48:43)

28. Birgit Schneidhofer (48:43)

29. Sophie Wiedenhofer (49:07)

30. Jenifer Kiss (49:09)

Alle Ergebnisse findet ihr hier