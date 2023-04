Businessrun Challenge 2B: Sport und Event am Neufelder See!

Werbung

Zahlreiche Firmen und Vereine ergreifen die Gelegenheit beim Laufspektakel am wunderschönen Neufelder See teilzunehmen und dieses Event zugleich als firmeninternes Teambuilding zu nutzen.

Beim Businessrun C2B ist schließlich für jedes Team das Passende dabei. Ganz egal, ob beim Lauf- oder Nordic Walking-Bewerb – im Vordergrund steht das gemeinsame Sporteln und der Spaß an der Bewegung. Das Rahmenprogramm im Anschluss bietet zudem die optimale Plattform, einen abwechslungsreichen und geselligen Abend als Firmenteam zu verbringen. Noch bis 18. Mai gibt es die Möglichkeit sich als Team für das Firmenlauf-Sport-Highlight des Jahres anzumelden.

Für tolle Unterhaltung nach den sportlichen Bewerben ist natürlich auch in diesem Jahr wieder gesorgt. „Die Mischung aus Sport und Unterhaltung in einem einzigartigen Ambiente direkt am Neufelder See bietet ein tolles Erlebnis für alle Teilnehmer:innen,“ weiß Veranstalterin Michaela Stadler. Da im vergangenen Jahr die Showacts und die Livemusik so gute Resonanz genossen, sind auch heuer wieder dieselben Künstler am Start. Die Art&Dance Connection präsentiert ihre coole Tanzshow. Liveartist SaxoBen, einer der angesagtesten Saxophonisten in der österreichischen Musikszene, kombiniert funky Beats mit Live-Saxophonklängen und verspricht absolute Partystimmung. Natürlich darf auch der musikalische Lokalmatador nicht fehlen: Unter dem Motto „Lauter, fetter, schriller, bunter“ holt euch die kultige Cover-Band „TrashBax“ wieder die legendärsten Hits der Rock- und Popbands der 80er zurück auf die Bühne und ist ein absolutes Highlight. Für Speis und Trank sorgt das Neufeldersee Hotel.

Tipp: Kostenlose Challenge2B-Lauftrainings finden am 26. April und am 10. Mai um 18 Uhr mit dem erfahrenen Lauftrainer Christoph Ladits von PTS im Strandbad Neufelder See statt. Anmeldungen und Infos unter www.sportlicher.at

Ablauf am 25. Mai: 16 - 17 Uhr: Startnummernabholung; 17 - 18 Uhr: Warm-up mit Rahmenprogramm; 18 Uhr: Startschuss Businessrun Challenge2B; 20 Uhr: Siegerehrung; ab 20.15 Uhr: After Contest Party