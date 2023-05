Businessrun Challenge2B: Anmelde-Finale für das große Spektakel

Für zahlreiche Firmen und Vereine ist es alljährlich die perfekte Gelegenheit ein firmeninternes Teambuilding zu veranstalten. Dieses geht dann bei einem besonderen Laufspektakel am wunderschönen Neufelder See über die Bühne, dem Businessrun Challenge2B.

Hier ist dann für jedes (Dreier-)Team das Passende dabei. Im Angebot steht auf der 5,6 Kilometer langen Strecke rund um den See ein Lauf- oder ein Nordic Walking-Bewerb. In beiden Fällen stehen der gemeinsame Sport und der Spaß an der Bewegung. Außerdem gibt es mit dem Rahmenprogramm im Anschluss die einzigartige Gelegenheit, einen abwechslungsreichen und geselligen Abend als Firmenteam zu verbringen.

Kurzentschlossene können sich noch anmelden!

Foto: Markus Frühmann, Markus Fruehmann

Noch bis einschließlich kommenden Donnerstag (18. Mai) gibt es die Möglichkeit sich als Team für das Firmenlauf-Sport-Highlight des Jahres anzumelden. Für tolle Unterhaltung nach den sportlichen Bewerben ist natürlich auch in diesem Jahr wieder gesorgt. Das freut auch Veranstalterin Michaela Stadler, die betont: „Die Mischung aus Sport und Unterhaltung in einem einzigartigen Ambiente direkt am Neufelder See bietet ein tolles Erlebnis für alle Teilnehmer:innen.“ Im Vorjahr gab es beste Resonanz auf das Angebot der Event-Party. Also wurden auch für das Jahr 2023 mit der Art&Dance Connection, Liveartist SaxoBen sowie der kultigen Cover-Band „TrashBax“ wieder dieselben Künstler engagiert, um das Publikum zu unterhalten. Und dass nach der sportlichen Betätigung klarerweise auch Kulinarisches angesagt sein sollte, steht außer Frage. Hier sorgt das Neufeldersee Hotel für Speis und Trank.

In diesem Sinne steigt die Vorfreude auf die mittlerweile siebente Auflage des Businessrun Challenge2B spürbar.

Alle weiteren Info hier!