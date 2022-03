Frauenlauf: Neues Design und umweltfit

„Der burgenländische Frauenlauf trägt dazu bei, dass Frauen motiviert werden sich zu bewegen und fit zu bleiben. Sportliche Betätigung schenkt Frauen eine neue Lebensqualität“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, eine der Initiatorinnen des burgenländischen Frauenlaufs. Gemeinsam mit Spitzensportlerin und Mitinitiatorin Ruth Schneeberger sowie Mattersburgs Bürgermeisterin Claudia Schlager wurde im Rahmen einer Pressekonferenz der 9. burgenländische Frauenlauf präsentiert, der am 12. Juni in Mattersburg startet. Schlager: „Mattersburg ist eine Stadt, in der Sport groß geschrieben wird. Mit über 30 verschiedenen Sportvereinen von A wie ASKÖ Kunstturnen bis W wie Wild Line Dancers lässt das Sportangebot keine Wünsche offen. Darum freut es mich als Bürgermeisterin besonders, dass der traditionelle burgenländische Frauenlauf im Jahr 2022 bei uns stattfindet und möchte alle Frauen und Mädchen dazu einladen mitzumachen.“ Im Sinne des Umwelt- und Naturschutzes wollen die Veranstalter in diesem Jahr auch ein Zeichen setzen. Ziel ist, das Event möglichst ökologisch nachhaltig und umweltschonend über die Bühne zu bringen. Verwirklicht wird dies durch den Verzicht auf PET-Flaschen sowie unnötiges Verpackungsmaterial. Bei den Goodie-Bags setzt das Land auf Stoffbeutel, bei den Labestationen kommen Papier-, anstelle von Plastikbechern zum Einsatz. In Kooperation mit der Gemeinde Mattersburg werden die anfallenden Kartonagen gesammelt und fachgerecht wiederverwertet.

