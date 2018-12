„Mittelprächtig“, so lautete das Fazit von LAZ Eisenstadt-Standortleiter Didi Heger nach dem LAZ Futsal-Konvent in Linz, welches sein Team auf Gesamtrang 14 abschloss. Vor allem die völlig verpatzten Spiele am Samstag stießen der Eisenstädter Delegation sauer auf. Da bekleckerten sich die Kicker im Zuge des Futsal-Turniers nicht gerade mit Ruhm, weshalb dann am Sonntag auch nicht mehr drin war, als sich mit Duellen um die Plätze 25 bis 30 zufriedengeben zu müssen.

Trostpflaster: Zumindest da gaben die burgenländischen Vertreter wieder eine sportlich zufriedenstellende(re) Figur ab. Eisenstadt und das LAZ Oberwart (der zweite rot-goldene Vertreter) teilten sich hier Platz 25.

Zum zweiten Mal in Folge Technik-Zweiter

Wesentlich erfreulicher war das Abschneiden im Technikbewerb, der im Zuge des Konvents parallel zum Futsal-Turnier durchgeführt wurde und die zweite Säule für das Gesamtergebnis darstellt. Das LAZ Eisenstadt belegte hier in den vier Sparten (Spielform, Ballführen, Kopfball, Jonglieren) Platz zwei und war bei der Disziplin „Spielform“ sogar das beste Team. Hier ging es darum, im sogenannten „Rondo“ – einer Spielform zur Schulung der Handlungsschnelligkeit – zu punkten.

Siegerehrung. Eisenstadt-Kapitän Matthias Wetschka (4.v.l.) bekam den Pokal für den zweiten Platz im Technikbewerb überreicht. Die beiden Nachwuchsteamchefs Martin Scherb (links) und Hermann Stadler (2.v.r.) reihten sich in die Liste der Gratulanten ein. | BFV

So wie im Vorjahr landeten die Hauptstädter also auf Platz zwei in der Technik. Heger: „Das spricht sicher für unsere Philosophie.“ Weil aber 2017 auch beim Futsal mit Platz sieben mehr herausschaute, wurde das LAZ Eisenstadt Vierter.

„Natürlich schmerzt Platz 25 im Futsal, aber das Technikergebnis spricht trotzdem für uns.“ Didi Heger, LAZ Eisenstadt-Standortleiter, über das unterschiedliche Abschneiden

Diesmal reichte das Abschneiden trotz des tollen Technikbewerbs wie eingangs geschrieben nur für Gesamtrang 14. Oberwart landete am Ende auf dem 25. Platz.