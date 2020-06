„Die Ausgangslage ist natürlich nicht die beste. Wir sind sieben Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz“, gibt sich Barnsley-Stürmer Patrick Schmidt keinen Illusionen hin, was die Schwierigkeit des Kampfes um den Klassenerhalt in der zweithöchsten Liga Englands (Championship) betrifft. Trotzdem betont der Eisenstädter: „Es sind noch neun Spiele zu absolvieren und man merkt bei jedem einzelnen Spieler, dass wir überzeugt sind, es noch schaffen zu können. Es gibt noch einige Duelle gegen direkte Konkurrenten, auch zu Hause. Da kann man Big Points machen. Wir haben in der Corona-Pause richtig gut gearbeitet, waren sehr bemüht und auch die drei Wochen Vorbereitung sind gut verlaufen.“

Das drückte sich auch bei der Generalprobe gegen Sheffield United aus, wo Barnsley den Siebenten der Premiere League 2:0 bezwang, Schmidt war ab Minute 50 am Feld.

Abseits des Platzes muss der Offensivmann noch richtig zurückstecken, was den Alltag betrifft. „Die generelle Situation in England ist schon deutlich schlimmer als in Österreich. Bei uns wurde sehr schnell reagiert, in England hat es etwas länger gedauert und die Maßnahmen waren auch nicht so streng. Zum Beispiel hat niemand eine Maske in einem Lebensmittelgeschäft oder Shopping Center getragen. Jeden Tag kommen viele Neuinfektionen hinzu und trotzdem werden, für mich unverständlich, Lockerungen durchgeführt. Viele Shops haben wieder offen, obwohl die Lage noch angespannt ist, wenn man die Zahlen betrachtet. Und in Barnsley gibt es sogar auf die Einwohner hochgerechnet die meisten Infektionen. Wir versuchen, so wenig wie möglich rauszugehen, gerade einmal zum Einkaufen verlasse ich die Wohnung.“

„Es ist da schon noch eine ganz andere Situation als ein normales Leben.“ Patrick Schmidt, Stürmer FC Barnsley

Und beim Training selbst sind die Regelungen streng: „Es gibt ein One-Way-System. Man darf nur von einer Seite des Parkplatzes reinfahren. Es müssen mindestens drei Parkplätze zwischen den Autos frei sein. Jeder hat seinen eigenen Platz, wo man sein GPS anlegen muss, damit dann jeder Körperkontakt vermieden wird. Auch bei Besprechungen gibt es einen Sicherheitsabstand — selbst am Feld. Zweimal pro Woche müssen wir uns einem Corona-Test unterziehen. Es ist schon noch eine ganz andere Situation als ein normales Leben. Es ist immer noch alles ungewohnt, aber wir müssen nun damit umgehen und das Beste daraus machen.“

Und das Beste wäre der Klassenerhalt — das angepeilte Ziel. Logisch, dass man am kommenden Samstag gleich voll anschreiben will, wenn es beim Re-Start der englischen Ligen zum Traditionsverein Queens Park Rangers nach London an die Loftus Road geht. In der Folge geht es dann Schlag auf Schlag weiter, bis zum 22. Juli stehen weitere acht Spiele am Programm.

Klassenerhalt als bestes Geburtstagsgeschenk

Beim Saisonfinale könnte sich „Pippo“ dann mit einem besonderen Genuss belohnen. „Wenn es uns gelingt, am Ende in der Liga zu bleiben, wäre das dann das schönste Geschenk.“ Schmidt feiert nämlich just am 22. Juli seinen 22. Geburtstag, im Optimalfall mit dem Fixieren des Klassenerhalts.

Wie es für den Burgenländer nach der ersten Saison in England weitergeht, darüber macht er sich jetzt noch keine ganz großen Gedanken: „Weil der Fokus einfach auf dem Kampf um den Verblein in der Liga liegt. Danach wird man sich zusammensetzen und eine Lösung finden, die hoffentlich für alle Beteiligten gut ist.“