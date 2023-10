Kracher gegen Celtic Glasgow ruft, nicht nur das . . .

Union: Fünfte Pleite in der Bundesliga

Christopher Trimmel. Nicht nur der Mannersdorfer durchlebt aktuell eine schwierige Phase – Stichwort unregelmäßige Spielzeiten. Auch sein Klub Union Berlin ist derzeit in einem sportlichen Tief. Das belegen neben den beiden Last-Minute-Pleiten in der Champions League bei Real Madrid (0:1) und vergangene Woche daheim beim 2:3 gegen Sporting Braga (beide Male war Trimmel nur Ersatz) fünf Niederlagen am Stück in der Deutschen Bundesliga. Hier war der 36-jährige Routinier zuletzt in Heidenheim aber sehr wohl über die volle Distanz im Einsatz. Auch am vergangenen Samstag stand Trimmel auswärts gegen Borussia Dortmund in der Startelf (er spielte bis zur 68. Minute), lieferte auch den Assist zur 1:0-Führung. Am Ende reichte es für Union Berlin aber zu keinem Puntgewinn, Dortmund setzte sich 4:2 durch. Das bedeutet für Christopher Trimmel und Co. akuell Platz 13 in der Tabelle – und vor allem mental einen größeren Rucksack, den die Hauptstädter über die Länderspielpause hinweg mit sich herumtragen müssen. Kommenden Samstag (21. Oktober) treffen die „Eisernen“ nun daheim um 15.30 Uhr auf das aktuelle Team der Stunde in der Bundesliga, den Tabellenzweiten VfB Stuttgart.

St. Pauli: Als Leader in die Pause

David Nemeth. Der FC St. Pauli schwimmt in der 2. Deutschen Bundesliga aktuell auf der Erfolgswelle. Mit einem 5:1-Sieg zuletzt daheim am Millerntor gegen Nürnberg verteidigte die Mannschaft nicht nur die Tabellenführung, sondern baute diese gegenüber dem Hamburger Stadtrivalen HSV um zwei Punkte aus – ein angenehmer Umstand für die Länderspielpause am Wochenende. Der St. Georgener David Nemeth war auch zuletzt wieder im Kader des FC St. Pauli, zum Einsatz kam der Defensivspieler nicht. Die nächste Pflichtspiel-Gelegenheit bietet sich für Nemeth am nächsten Samstag (21. Oktober, 13 Uhr), wenn der Leader beim SC Paderborn zu Gast ist.

Hearts: Kracher gegen Celtic ruft

Peter Haring. Der Siegendorfer Legionär beim schottischen Premiership-Traditionsklub aus Edinburgh verfolgte das jüngste 2:2 seiner Hearts im Derby gegen Hibernian als Kaderspieler. Haring wurde nicht eingetauscht und sah von draußen, wie seine Mitspieler ein 2:0 per Doppelschlag in Minute 66 und 68 noch herschenkten. Nun gilt beim Vierten (11 Punkte) die Konzentration bereits der nächsten Liga-Aufgabe, die hat es nämlich in sich: Am übernächsten Sonntag (22. Oktober) empfangen Hearts um 15.15 Uhr Leader Celtic Glasgow. Dieser gab in acht Runden mit einem Remis erst zwei Punkte ab, führt mit 22 Zählern sieben Punkte vor den Glasgow Rangers.

Winterthur: 2:3 beim Tabellenführer

Markus Kuster. Der Goalie aus Pama saß beim 2:3 seines FC Winterthur auswärts gegen Leader FC Zürich – wenig überraschend – auf der Bank. Nach dem kurzfristigen Transfer von U21-Teamgoalie Marvin Keller (die BVZ berichtete) ist Kuster derzeit Nummer zwei. Das wird sich wohl auch nicht ändern, wenn es am kommenden Sonntag (22. Oktober) um 14.15 Uhr daheim gegen St. Gallen zur Sache gehen wird.

Zalgiris: Platz zwei ist einzementiert

Mario Pavelic. Der Legionär von Zalgiris Vilnius kam in der litauischen A Lyga im Kracher bei Leader FK Panevezys über die gesamte Spielzeit zum Einsatz. Am Ende musste sich der Tabellenzweite beim Führenden mit 0:2 geschlagen geben. Drei Runden vor Schluss liegt Zalgiris als Zweiter neun Punkte zurück. Panevezys hat zudem aber noch zwei Spiele weniger am Konto sowie bei den direkten Duellen die Nase vorne und ist somit litauischer Meister. Für das Team von Mario Pavelic wird es in der Endabrechnung Platz zwei. Die nächste Begegnung steigt am Sonntag (22. Oktober) daheim gegen den Tabellenvierten FA Siauliai.