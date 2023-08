Marie Glaser zündete den Lauf-Turbo: neuer Rekord über 1.000 Meter

Um ganze fünf Sekunden verbesserte Marie Glaser ihren persönlichen Rekord über 1.000 Meter - der Lohn war eine Zeit von 2:49,93 Minuten. Der burgenländische Rekord von Elisabeth Niedereder aus dem Jahr 2007 (2:51,67) ist somit geknackt, zudem ist die 17-Jährige somit aktuell die drittbeste österreichische U20-Läuferin aller Zeiten. „Nach dem Ausstieg über 3.000 Meter war das eine außergewöhnliche Leistung“, freute es auch Leichtathletik Akademie Eisenstadt-Boss Rolf Meixner. Glaser: „Ich konnte das gesamte Rennen gut im Windschatten der Jungs laufen, die mich bis knapp 200 Meter vor dem Ziel mitgezogen haben. 180 Meter vor dem Ziel habe ich noch einmal versucht Tempo zu machen.“ Der Rest ist bekannt. Glaser konnte eine weitere große Talentprobe abgeben. „Umso mehr freut es mich, dass sich eine Zeit unter 2:50 Minuten ausgegangen ist. Das gibt mir sehr viel Zuversicht für nächstes Jahr, wo ich über 1.500 Meter starten werde.“ Ein Highlight wäre in diesem Zusammenhang die U20-WM.

Strohmayer-Dangl: „Schade, weil ich gut in Form war“

Foto: Martin Ivansich

Klubkollege Niklas Strohmayer-Dangl wiederum war im englischen Loughborough über 400 Meter Hürden im Einsatz, wo er nach dem starken Wind bei Raiffeisen Austrian Open in Eisenstadt auf bessere Bedingungen hoffte. Es kam anders, wie der 21-Jährige nach den für ihn enttäuschenden 53,89 Sekunden berichtet: „Die Bedingungen waren mit Eisenstadt vergleichbar, es gab starken Gegenwind auf der Gegengeraden. Die dritte Hürde habe ich zum Beispiel mit 15 Schritten genommen, das ist einer mehr als normal. An sich wäre ich bereit gewesen, auch körperlich, aber wenn dann so das Tempo fehlt, ist es einfach hart. Alle Starter sind deutlich über ihren Bestleistungen gelaufen - schade, weil ich körperlich und mental gut in Form war und dann fährt zweimal so der Wind rein. Aber man kann es nicht ändern, das ist eben der Outdoorsport.“