Dreifach Gold - Burgenländer schreibt Sportgeschichte

Werbung

Der 21-jährige Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt ist dreifacher Staatsmeister. Bei den Österreichischen Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz erkämpfte er sich auf 200, 400 und 800 Meter Gold in der Allgemeinen Klasse und schreibt damit österreichische Sportgeschichte. Vor dem Schützling des Trainers Rolf Meixner hat es noch keiner geschafft bei einer einzigen Staatsmeisterschaft gleich drei Titel zu erreichen.

Der Läufer aus Neufeld an der Leitha knackte mit allen drei Ergebnissen seine persönliche Bestzeit (PB). Mit 21,98 Sekunden auf 200 Meter unterbot er zusätzlich den Rekord des Burgenländischen Landesverbandes und erreichte die österreichische Jahresbestleitung.

Seine 47,84 Sekunden auf 400 Meter sind ebenfalls österreichische Jahresbestleistung. Über den heutigen Tag, an dem er sich seine dritte Goldmedaille holte meint Strohmayer-Dangl: „Heute waren die Beine schon etwas schwer, besonders hinten raus. Aber meine dritte PB und der dritte Titel, ich bin mega happy.“

Besonders ist außerdem, dass es vor ihm noch nie ein Österreicher geschafft hat, gleichzeitig Staatsmeister auf 200 und auf 800 Meter zu werden. Für die 800 Meter benötigte der flinke Athlet eine Zeit von 1:52,85 Minuten.

Gleichzeitig erläuft seine Kollegin von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt, die 17-jährige Marie Glaser, über 1.500 Meter Bronze nachdem sie am Vortag über 3.000 Meter in Bestzeit nach Körperkontakt mit einer Gegnerin disqualifiziert wurde. Ronja Leitner rundet in PB über 3.000 Meter mit einer Zeit von 11:05 auf Platz acht. Emil Bezecny erreicht bei den Männern Platz sechs über die 3.000 Meter.

Die Vertreterinnen des Laufteams Burgenland zeigten ebenfalls starke Leistungen. Caroline Bredlinger läuft auf 800 Meter eine Zeit von 2:10,41 und erhält so Gold in der Allgemeinen Klasse. Bei den 400 Metern erreicht die Trausdorferin Bronze mit einer Zeit von 55,14 Sekunden hinter Susanne Gogl-Walli und Lana Pressler. LT Burgenland Kollegin Anna Leser schafft währenddessen die 3.000 Meter in der Allgemeinen in 10:14,94 Minuten wofür sie mit Bronze ausgezeichnet wird.



Mehr dazu in unserer kommenden Print-Ausgabe!