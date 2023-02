Caroline Bredlinger: neuer österreichischer U23-Rekord über 800 Meter!

Werbung

Dass die Form des burgenländischen Leichtathletik-Aushängeschilds stimmt, hat bereits der Wettkampf in Budapest am vergangenen Sonntag gezeigt, bei dem Caroline Bredlinger über 400 Meter einen neuen Landesrekord aufstellte. Auch die Trainingsleistungen ließen im Vorfeld vermuten, dass sich die diesjährige Hallensaison nach Plan entwickeln würde. Dass die Athletin des Laufteams Burgenland Eisenstadt allerdings gleich bei ihrem ersten Rennen über ihre Paradedistanz von 800 Metern in diesem Jahr alle Indoor-Ziele erreicht, kam für sie selbst dann auch ein wenig überraschend - nicht zuletzt auch deshalb, da sie nicht ganz fit in dieses Rennen ging.

Zweiter Gesamtrang und Ticket für die U23-EM

In der Linzer Tips Arena waren an diesem Abend alle Augen auf das 800 Meter-Rennen von Olympia-Teilnehmerin und 400 Meter-Spezialistin Susanne Gogl-Walli gerichtet, die eine Zeit unter 2:05 Minuten im Auge hatte. In der dritten Runde musste sie dann dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Caroline Bredlinger lief ein taktisch kluges Rennen, ließ sich vom Tempo der Pacemakerin nicht irritieren und blieb bei ihrem geplanten Anfangstempo, sodass sie am Ende noch ausreichend Reserven hatte, um an der Oberösterreicherin vorbeizugehen. Der Lohn waren am Ende der zweite Gesamtrang, das Ticket für die U23-Europameisterschaft in Espoo (Finnland) sowie ein neuer Österreichischer Indoor-Rekord über 800 Meter in der Klasse U23. Die Trausdorferin unterbot damit den 28 Jahre alten Rekord der einstigen Olympiamedaillen-Gewinnerin Steffi Graf um knapp 2 Sekunden.

Auch Trainingspartner Markus Locsmandy konnte sich mit 2:02,73 Minuten über eine neue persönliche Bestleistung freuen. Für den noch 15-Jährigen stehen in den nächsten Wochen noch die Österreichischen U18- und U20-Meisterschaften auf dem Programm, wo er sich der 2-Minuten-Marke nähern möchte.