Das Werben um Weltklasse mit guten Argumenten

Noch knapp acht Wochen, dann findet in der Eisenstädter Leichtathletikarena das größte internationale Leichtathletik-Event statt, das es im Burgenland je gegeben hat. 168 Athleten werden bei der dritten Auflage des Raiffeisen Austrian Open an den Start gehen, erstmals ist das Meeting Teil der World Continental Tour. Für den Tagessieg wird es daher statt den bisher 25 heuer 60 Punkte für das World Ranking geben. Der Andrang auf die Startplätze sei groß, sagt Meeting-Direktor Rolf Meixner: „Zwei Monate vor dem Wettkampf haben wir schon mehr als das halbe Starterfeld beisammen. Im Vorjahr hatten wir zu diesem Zeitpunkt erst vier Anmeldungen.“ Athleten aus fünf Kontinenten hätten bereits zugesagt, so auch die U20-Hallenweltrekordhalterin im Weitsprung, Larissa Iapichino aus Italien.

In den nächsten Wochen soll noch der eine oder andere prominente Teilnehmer aus dem Ausland präsentiert werden, erzählt Meixner: „Wir verhandeln mit mehreren Top-Athleten. Da geht es teilweise um fünfstellige Antrittsgelder.“ Im Raum steht etwa die Teilnahme von zwei 100-Meter-Läufern, deren Bestzeit bei unter zehn Sekunden liegt. Der verdienteste österreichische Starter wird Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger sein, der letztes Jahr in Tokio Olympia-Bronze holte. Er war auch 2021 schon in Eisenstadt am Start und stellte damals einen neuen österreichischen Rekord auf. „Deswegen komme ich natürlich auch dieses Jahr wieder gerne zurück. Ich habe mich in Eisenstadt sehr heimisch gefühlt“ sagte Weißhaidinger bei der Pressekonferenz am Montag. Aus burgenländischer Sicht werden die Staatsmeister Caroline Bredlinger und Niklas Strohmayer-Dangl die Stars der Veranstaltung sein. Bredlinger wird den 800-Meter-Bewerb in Angriff nehmen, während Strohmayer-Dangl über 400 Meter an den Start gehen wird.