Ein Burgenländer schrieb Geschichte

Der 20-jährige Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt ist dreifacher Staatsmeister. Bei den Österreichischen Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz erkämpfte er sich über 200, 400 und 800 Meter Gold in der Allgemeinen Klasse und schrieb damit österreichische Sportgeschichte. Vor dem Schützling von Trainer Rolf Meixner hat es noch keiner geschafft, bei einer einzigen Staatsmeisterschaft gleich drei Titel zu erreichen.

„Ich bin unglaublich erleichtert. Das war eine enorme Belastung – sowohl körperlich als auch mental“, gesteht der junge Athlet müde, aber zufrieden. Der Läufer aus Neufeld an der Leitha knackte mit allen drei Ergebnissen seine persönliche Hallen-Bestzeit (PB). Mit 21,98 Sekunden über 200 Meter unterbot er zusätzlich den Rekord des Burgenländischen Landesverbandes und erreichte die österreichische Jahresbestleistung.

Seine 47,84 Sekunden auf 400 Meter sind ebenfalls österreichische Jahresbestleistung. Nachdem Strohmayer-Dangl am Sonntag seine dritte Goldmedaille geholt hatte, meinte er: „Heute waren die Beine schon etwas schwer, besonders hinten raus. Aber meine dritte PB und der dritte Titel, ich bin mega happy.“

Besonders ist außerdem, dass es vor ihm noch nie ein Österreicher geschafft hat, gleichzeitig Staatsmeister sowohl über 200, als auch über 800 Meter zu werden. Für die 800 Meter benötigte der flinke Athlet eine Zeit von 1:52,85 Minuten.

Beeindruckenderweise lagen zudem zwischen den beiden Bewerben keine zwei Stunden, in denen er regenerieren konnte. Deshalb wurde dafür auch jeder Moment durchgeplant: Füße im Eiswasser, ausradeln und mentale Tiefenentspannung mit kurzem Schlaf, im Anschluss Aufwärmen am Ergometer, Gymnastik vor und nach der Siegerehrung des 200-Meter-Laufs sowie weiteres Aufwärmen im Freien und in der Halle, bis man 25 Minuten vor dem Start des 800-Meter-Bewerbs in den Call Room gerufen wurde.

Das Trainerteam Rolf Meixner und Ronja Leitner gab jedenfalls alles, um Strohmayer-Dangl optimal für diese einzigartige Leistung zu unterstützen. Die nicht die letzte dieser Art bleiben soll. Das nächste Highlight ist die U23-EM in Finnland im Juli.

Nach Strohmayer-Dangls Siegerehrung bei seiner 400-Meter-Goldmedaille ging es für seine 17-jährige Kollegin Marie Glaser über die 1.500 Meter los. Sie lief ein starkes Rennen und sprintete auf den letzten 200 Metern unerwartet auf den dritten Platz.

Am Vortag über 3.000 Meter wurde sie nach Körperkontakt mit einer Gegnerin disqualifiziert. Ronja Leitner lief in PB über 3.000 Meter mit einer Zeit von 11:05 Minuten auf Platz acht. Youngster Emil Bezecny erreichte bei den Männern Platz sechs über die 3.000 Meter.

Bei den 1.500 Metern der Männer holt sich der Oggauer Raphael Pallitsch vom SV Schwechat Gold. Auf den letzten 100 Metern zog der 33-Jährige an der Konkurrenz vorbei. „Die Hallensaison verläuft unglaublich gut für mich, der Titel war jetzt der krönende Abschluss“, so Pallitsch.

Laufteam Burgenland

Die Vertreter des Laufteams Burgenland zeigten ebenfalls starke Leistungen. Im U18-Rennen lief der 15-jährige Müllendorfer Markus Locsmandy von Anfang an mit den beiden Top-Favoriten über die 800 Meter mit. Am Ende musste er sich diesen nur knapp geschlagen geben und holte sich damit die Bronzemedaille. Für ihn ist dies die zweite Einzelmedaille bei österreichischen Meisterschaften. Um über die 400 Meter am nächsten Tag „möglichst frisch“ zu sein, lief Caroline Bredlinger nach eigenen Angaben den Bewerb über 800 Meter eher zurückhaltend und im „Energiesparmodus“.

Sie blieb ihrer Favoriten-Rolle aber gerecht und lief in einer Zeit von 2:10,41 souverän zu ihrem vierten Staatsmeistertitel in Folge. Am Sonntag kam es dann zum Duell mit den 400-Meter-Expertinnen Susanne Gogl-Walli und Lena Pressler. Dieses konnte Bredlinger mit Bronze beenden. Die Athletin aus Trausdorf meinte dazu erfreut: „Mir ist es sehr gut gegangen. Ich habe meine eigene Bestzeit nochmal um sieben Zehntel runtergedrückt. Dass es so viel wird, hätte ich selber nicht erwartet.“

Erst am Mittwoch zuvor brach Bredlinger ihren nur zwei Wochen alten U23-Rekord über 800 Meter mit 2:05,30 Minuten erneut, und zwar beim World-Indoor-Tour-Silber-Meeting in Belgrad.

Ihre Kollegin vom Laufteam Burgenland, Anna Leser, schaffte in Linz währenddessen die 3.000 Meter in der Allgemeinen Klasse in 10:14,94 Minuten, wofür sie mit Bronze ausgezeichnet wurde. Während es für die Mittelstreckler vorerst regenerieren heißt, geht es für die Langstrecken-Expertin in zwei Wochen bei den Crosslauf-Staatsmeisterschaften in Kärnten weiter.

Eine perfekte Mischung

200 METER ALLGEMEINE KLASSE MÄNNER

1. Niklas Strohmayer-Dangl (LA AKA EIS) 21,98 2. Enakhe Edegbe (ATSV Linz) 22,06

3. Alessandro Greco (DSG Wien) 22,17

400 METER AK MÄNNER

1. Niklas Strohmayer-Dangl (LA AKA EIS) 47,84

2. Allesandro Greco (DSG Wien) 48,92

400 METER AK FRAUEN

1. Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf) 52,17

2. Lena Pressler (Union St. Pölten) 54,05

3. Caroline Bredlinger (Laufteam Bgld.) 55,14

800 METER AK MÄNNER

1. Niklas Strohmayer-Dangl (LA AKA EIS) 1:52,85

2. Marcel Tobler (ULC Mödling) 1:53,30

800 METER AK FRAUEN

1. Caroline Bredlinger (Laufteam Bgld.) 2:10,41

2. Nicole Prauchner (LC Neufurth) 2:12,38

800 METER U18

1. Samuel Kreb (ULC Linz) 2:03,59

2. Julia Mesi (Sportunion IGLA) 2:03,93

3. Markus Locsmandy (Laufteam Bgld.) 2:04,29

1.500 METER AK MÄNNER

1. Raphael Pallitsch (SVS-LA) 3:43,40

2. Sebastian Frey (DSG Wien) 3:44,21

1.500 METER AK FRAUEN

1. Sandra Schauer (Union St. Pölten) 4:30,57

2. Sandrina Illes (Union St. Pölten) 4:33,64

3. Marie Glaser (LA AKA EIS) 4:40,78

... 5. Anna Leser (Laufteam Bgld.) 4:43,19

3.000 METER AK MÄNNER

1. Sebastian Frey (DSG Wien) 8:03,02 Minuten

... 6. Emil Bezecny (LA AKA EIS) 8:33,29

3.000 METER AK KLASSE FRAUEN

1. Sandra Schauer (Union St. Pölten) 9:32,38

2. Sandra Illes (Union St. Pölten) 9:36,31

3. Anna Leser (Laufteam Bgld.) 10:14,94

.... 8. Ronja Leitner (LA AKA EIS) 11:05,85

Marie Glaser (LA AKA EIS): disqualifiziert nach Körperkontakt mit einer Gegnerin.

LA AKA EIS: Leichtathletik Akademie Eisenstadt

Laufteam Bgld: Laufteam Burgenland Eisenstadt

SVS-LA: SV Schwechat Leichtathletik

www.oelv.at