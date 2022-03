Besondere Ehre für Trainerhoffnung Ronja Leitner

Die 22-Jährige wird im August dieses Jahres als österreichische Vertreterin zum European Athletics Young Leaders Forum in München entsandt werden. An der sechstägigen Veranstaltung, die am Rande der Leichtathletik-Europameisterschaften stattfinden wird, darf je eine junge Führungspersönlichkeit aus jeder europäischen Nation teilnehmen.

Im österreichischen Leichtathletik-Verband fiel die Wahl dabei auf Ronja Leitner. Die Neufelderin betreut gemeinsam mit Rolf Meixner die Athleten der Leichtathletik Akademie Eisenstadt, außerdem ist sie Organisationsleiterin des Raiffeisen Austrian Open, das im Juni in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen wird. Für Trainerkollege und Landesverbands-Präsident Rolf Meixner ist Leitners Nominierung eine verdiente Anerkennung: „Ronja ist die europaweit jüngste Organisatorin eines World Athletics Continental Tour Meetings. Außerdem ist sie der Name hinter den Erfolgen der Akademie-Athleten in den vergangenen Monaten.“

Während des Forums wird Leitner im Rahmen einiger Workshops wichtiges Know-how für die Organisation von Leichtathletik-Events vermittelt werden, das die junge Trainerin künftig in ihre Arbeit einfließen lassen möchte. „Ich will in München neue Erfahrungen sammeln und damit den österreichischen Verband bei der Organisation künftiger Veranstaltungen unterstützen“ erzählt sie der BVZ.