Leichtathletik-Fest und Weltklasse pur

Zehn Leichtathletik-Bewerbe, Olympiasieger, Weltmeister und rot-weiß-rote Aushängeschilder hautnah – viel mehr geht nicht für einen Sportfan. Was Veranstalterin Ronja Leitner, ihr Organisationsteam und Meeting-Direktor Rolf Meixner auf die Beine stellten, ist herausragend. Gleich vorweg, es ist ein Leckerbissen für jeden Sport-Begeisterten.

Das Raiffeisen Austrian Open Eisenstadt, ein World Athletics Contintental Tour Bronze-Event in Eisenstadt, lockt zahlreiche Stars am kommenden Mittwoch in die burgenländische Landeshauptstadt. Aus heimischer Sicht sind Caroline Bredlinger (800 Meter) vom Laufteam Burgenland Eisenstadt und Niklas Strohmayer-Dangl (400 Meter Hürden) von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt mit dabei und mischen als Lokalmatadore auf Weltklasse-Niveau mit – neben Athleten aus insgesamt sechs Kontinenten. Darunter Hochsprungweltmeister, 9,9-Sekunden-Sprinter, 400 Meter Staffel Olyympiasiegern wie Kaylin Whitney sowie die jamaikanische Olympiabronzemedaillengewinnerin Stacey Williams. Besonders brisant: die oberösterreichische Hallen-EM-Vierte Susi Walli könnte als rot-weiß-rote Hoffnung für eine Überraschung sorgen. „Das ist vom Niveau her wie ein Olympia- oder WM-Halbfinale“, so Meixner.

Mit dem Weltmeister im Speerwurf, Johannes Vetter, hat man einen weiteren absoluten Leichtathletik-Superstar gewinnen können. Der Deutsche hält bei einer Bestleistung von 97,76 Metern. Meeting-Direktor Rolf Meixner kommt ins Schwärmen: „Das ist die zweitbeste jemals geworfene Weite.“ Nur der Weltrekord (aus dem Jahr 1996) von der tschechischen Legende Jan Železný war besser – 98,48 Meter.

Ein Starterfeld der Extra-Klasse

Ähnlich hochkarätig wird es beim Raiffeisen Austrian Open im Speerwurf der Damen zur Sache gehen. Da trifft die rot-weiß-rote Rekordhalterin Victoria Hudson auf Olympiasiegerin Sara Kolak (Kroatien) und auf die Nummer eins der Weltrangliste aus dem Vorjahr, Christin Hussong (Deutschland).

Über 200 Meter startet bei den Herren James Dadzie (Ghana), der heuer 19,79 lief – eine Zeit die es in Österreich noch nie gab. Taylor McLaughlin (USA), der Bruder der Weltrekordhalterin Sydney und selbst Nummer 12 der Weltbestenliste ist das Maß der Dinge beim 400 Meter Hürden-Bewerb, wo der Burgenländer Niklas Strohmayer-Dangl um das Podest ein Wort mitreden will. Über 800 Meter will sich Caroline Bredlinger in der Europa-Rangliste nach vorne katapultieren und für die EM in Rom 2024 qualifizieren. Auch der Damen-Weitsprung (einziger Bewerb ohne Österreich-Beteiligung) wird, so wie alle Bewerbe, hochklassig. Immerhin sind ausschließlich Top-100-Athletinnen der Weltrangliste dabei.

Unmittelbar nach dem World-Tour Meeting (ca. um 21.30 Uhr) wird es noch einen 3000 Meter-Lauf der Frauen geben. Die 17-jährige Akademie-Athletin Marie Glaser versucht sich mit Limitschluss 27. Juli für die U20-EM im August (Limit 9:48 Minuten) zu qualifizieren. Extra gebucht dafür: eine Pacemakerin. Für ein würdiges Rahmenprogramm mit DJ-Musik und bester Moderation ist gesorgt. Außerdem gibt es am Dienstag, dem Vorabend um 21 Uhr den Versuch vom 18-jährigen Neudörfler Akademie Eisenstadt Athleten Emil Becezny, als erster Burgenländer der Geschichte über 5000 Meter eine 13-Minutenzeit zu laufen. Damit würde er den über 10 Jahre alten burgenländischen Rekord von Lukas Pallitsch (14:11,68 Minuten) löschen. Alle weiteren Infos, Zeitpläne sowie Ticketpreise finden Sie unter:

www.la-akademie.at