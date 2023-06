Marie Glaser: Mit 17 zu neuem Burgenland-Rekord über 3.000 Meter!

Das U20-Meeting in Deutschland zählt zu den bestbesetzten U20-Wettkämpfen der Welt, Athleten aus 24 Nationen beziehungsweise aus allen Kontinenten sorgten hier für ein bunt gefächertes Feld. Mit 17 Jahren schaffte es Marie Glaser von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt, trotz großer Hitze von rund 30 Grad, eine neue rot-goldene Fabelmarke zu erzielen. Am Ende wurde es Platz sechs im Rennen und eine Zeit von 9:53,29 Minuten. Damit setzte sie selbst ein neues Zeitniveau an, verbesserte Glaser doch auch nicht nur Schneebergers Burgenland-Rekord um 2,7 Sekunden. Sie selbst pulverisierte ihre eigene bisherige persönliche Bestmarke um knapp zehn Sekunden - und das alles ohne Pacemaker, wie Trainer Rolf Meixner auch klarstellte: „Das Rennen war kein gepaceter Lauf.“ Trotz fehlender Tempomacherin gelang Glaser diese Zeit. Dementsprechend begeistert und stolz betonte Meixner auch: „Der erste Kilometer war in 3,27 Minuten ganz langsam, Marie hat dann 1.200 Meter selbst die Pace gemacht, wurde schließlich überlaufen, hat dann wieder gekontert und ist am Ende mit Platz sechs und einer supertollen Zeit belohnt worden.“

Glaser selbst freute sich natürlich über den BLV-Rekord, der „mich auch für die nächsten Rennen motiviert“. Über den Rekordlauf an sich meinte sie: „Der erste Kilometer war sehr langsam, das hat es eher schwer gemacht. Ab 1.500 Meter hat die Führungsgruppe das Tempo enorm angezogen, da bin ich meinen Schnitt von zirka 3,13 weiterelaufen. Prinzipiell bin ich sehr zufrieden mit dem Abschneiden.“

Angepeiltes U20-EM-Limit bei Raiffeisen Austrian Open in Eisenstadt

Ein strategisches Tempomachen soll nun am 26. Juli beim Raiffeisen Austrian Open in Eisenstadt folgen, um den aktuellen Rekord noch einmal zu unterbieten und so eventuell den nächsten sportlichen Meilenstein zu setzen. Denn nun hat die Gymnasialschülerin Lust auf mehr, konkret die U20-Europameisterschaft von 7. bis 10. August in Jerusalem. Um in Israel dabei zu sein, braucht es ein erreichtes Limit von 9:48,00. Für Meixner und seinen Schützling Marie Glaser scheint auch diese Marke ganz offensichtlich möglich. Und dass die Bahn in Eisenstadt schnell ist, hat sich auch längst bestätigt. Beste Voraussetzungen also für den Top-Bewerb in Burgenlands Landeshauptstadt.