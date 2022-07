Neuer Rekord von Markus Fuchs bei „Mini-Meeting“ in Eisenstadt

Werbung

Kurzfristig wurde auf der Eisenstädter Leichtathletikanlage ein Meeting einberufen, um es Athleten in sieben Disziplinen noch zu ermöglichen, auf den EM-Zug aufzuspringen. Voll ausgezahlt hat sich das für 100-Meter-Läufer Markus Fuchs, der bei einem Rückenwind von 1,1 Metern pro Sekunde nicht nur zum Sieg, sondern auch zu einem neuen Österreichischen Rekord lief. Mit einer Zeit von 10,15 Sekunden qualifizierte sich Fuchs auch direkt für die Europameisterschaft in München im August. Er egalisierte damit die 34 Jahre alte Bestmarke von Andreas Berger.

Glaser und Bezcny verpassen U20-WM

Aus Sicht des Heimvereins, der Eisenstädter Leichtathletik Akademie, hatte der Wettkampf vor allem den Zweck, Marie Glaser und Emil Bezcny noch eine Möglichkeit zu geben, sich für die U20-WM in Kolumbien zu qualifizieren. Beide verpassten dieses Ziel am Ende, konnten aber jeweils mit einer neuen persönlichen Bestzeit überzeugen. Glaser bewältigte die 1500 Meter in 4:38,31 Minuten, Bezecny die 3000 Meter in 8:24,96 Minuten.

Niklas Strohmayer-Dangl (r.) liegt auch nach dem Meeting in Graz weiter auf dem 35. Platz der Rangliste. Am 23. Juli ist er in Tschechien im Einsatz. Foto: Leichtathletikarena

Hürdenläufer Niklas Strohmayer-Dangl war fast zeitgleich bei einem Meeting in Graz am Start. Er kämpft nach wie vor um die Teilnahme an der EM in München. Derzeit liegt er in der Europa-Rangliste auf dem 35. Platz, 36 Athleten qualifizieren sich für die EM. Weil aber einige Athleten, die in der Rangliste hinter ihm liegen, eine Wildcard bekommen haben, hat Strohmayer-Dangl sein EM-Ticket trotzdem noch nicht in der Tasche. „Um sich im Ranking weiter zu verbessern, muss mindestens eine Zeit von 50,86 Sekunden her“, so Trainer Rolf Meixner.

Die persönliche Bestzeit des 20-Jährigen liegt bei 50,62 Sekunden, gelaufen wurde sie im Juni in Reutte. Die nächste Chance auf die EM-Qualifikation bietet sich am 23. Juli in Nove Mesto, in Tschechien. Sollte die Zeit dann noch nicht reichen, wäre die letzte Möglichkeit ein spontanes Meeting in Eisenstadt, das einen Tag vor Fristende am 25. Juli stattfinden könnte.