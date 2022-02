Niklas Strohmayer-Dangl war Österreichs Schnellster

Viel besser hätte die Saison für Niklas Strohmayer-Dangl bisher kaum laufen können. Nachdem er bereits vor zwei Wochen bei den Oberösterreichischen Hallenmeisterschaften mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, setzte der Neufelder am vergangenen Donnerstag ein weiteres Ausrufezeichen.

Im Vorprogramm der Czech Indoor Gala in Ostrau, einem Silver Meeting der World Athletics Indoor Tour, startete er erstmals über 800 Meter und machte sich in dieser Disziplin prompt zum schnellsten Österreicher der bisherigen Saison. Mit seinem Lauf war Strohmayer-Dangl dabei gar nicht vollends zufrieden: „Bis zur Schlussrunde bin ich etwas zu verhalten gelaufen“ gibt sich der 19-Jährige selbstkritisch.

„Niklas hat auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial und hätte auch noch schneller sein können“, räumt auch Trainerin Ronja Leitner ein. „Dafür, dass es sein erstes Rennen über 800 Meter war, sind wir aber sehr zufrieden.“ Am Ende überwiegt die Freude darüber, dass Strohmayer-Dangl nach seinem burgenländischen Landesrekord über 400 Meter nun schon in zwei olympischen Disziplinen die österreichische Saisonbestenliste anführt. Dieses Kunststück ist vor ihm noch keinem Burgenländer gelungen. „Es ist immer schön, in dieser Bestenliste vorne zu liegen. Dass ich gleich in zwei Disziplinen auf Platz eins bin, freut mich umso mehr“ sagt der Youngster.

Schuften für die Staatsemsietrschaften

Nach dem erfolgreichen 800-Meter-Debüt richtet sich der Blick jetzt auf den vorläufigen Saisonhöhepunkt, die Staatsmeisterschaften in der Halle. Bei den nationalen Titelkämpfen in Linz wird Strohmayer-Dangl Ende Februar in zwei Disziplinen an den Start gehen. Die Teilnahme über 400 Meter ist bereits fix, nach seiner starken Zeit in Tschechien wird er wohl als zweite Disziplin die 800 Meter in Angriff nehmen. Das erklärte Ziel: Zweimal Edelmetall. Bevor der Neufelder am letzten Wochenende des Monats um seine ersten Medaillen bei einer Staatsmeisterschaft kämpft, stehen noch zwei intensive Trainingswochen an. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf dem Tiefstart liegen, hier sehen die Trainer noch Verbesserungspotenzial. Um das Verlassen des Startblocks auch unter Wettkampfbedingungen noch einmal zu trainieren, wird Strohmayer-Dangl am Samstag bei einem ÖLV-Vorbereitungsmeeting über 60 und 200 Meter an den Start gehen. „Bestleistungen darf man sich diesmal aber keine erwarten, für uns ist dieser Wettkampf nur ein Training unter Wettkampfbedingungen“ sagt Trainerin Ronja Leitner.