Raiffeisen Austrian Open: Ein Leichtathletik-Fest vor über 1.100 Fans

Zwar verhinderte vor allem der starke Wind am Abend Top-Zeiten bei den Laufbewerben. Nicht alle Rekorde und Limits wären bei diesen Bedingungen offiziell gültig gewesen. Das tat der Stimmung und der Bilanz der Veranstalter dieses WATC-Bronze-Meetings aber keinen Abbruch.

Mit rund 1.100 Tickets durfte sich das Team rund um Leichtathletik Akademie Eisenstadt-Chef und Meeting-Direktor Rolf Meixner über ein bestens besuchtes Top-Event freuen. „Wir sind wirklich total zufrieden und freuen uns, dass die Veranstaltung so reibungslos über die Bühne gegangen ist“, resümierte Meixner noch vor dem Abbau mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht.

Über 1.000 Fans feuerten die heimischen Athleten an

Auch wenn es sportlich für die rot-goldenen Teilnehmer nicht kollektiv nach Wunsch gelaufen ist. So kam Niklas Strohmayer-Dangl über die 400 Meter Hürden an diesem Tag nicht über eine Zeit von 53,26 Sekunden hinaus, was am Ende Platz sieben bedeuten sollte. Der Neufelder wurde dennoch bester Österreicher, unmittelbar hinter dem Athleten der Leichtathletik Akademie Eisenstadt wurde Strohmayers schärfster rot-weiß-roter Rivale Leo Köhldorfer (ULC Linz) Achter, er schaffte es in 53,37 Sekunden ins Ziel.

Niklas Strohmayer-Dangl genoss die Atmospähre vor den heimischen Fans. Foto: Martin Ivansich

Generell hatten die Athleten zu diesem Zeitpunkt bereits schwer mit dem immer stärker werdenden Wind zu kämpfen. Ein Beispiel: Die Gewinnerzeit des US-Amerikaners Khallifah Rosser, Dritter der Weltrangliste, lag mit 50,40 Sekunden rund zwei Sekunden über dessen Saisonbestleistung von 48,60. „Es war trotzdem einfach geil zu laufen. So viele Leute sind heute wegen mir gekommen, das war wirklich überwältigend“, resümierte Strohmayer-Dangl begeistert. Nachsatz: „Auch wenn die Zeit nicht mein Leistungspotenzial widerspiegelt. Dieser Wettkampf war heute zum Genießen.“ Der 21-Jährige spielte neben der längst blendenden Infrastruktur vor allem auf die vielen Besucher in Eisenstadt an, die ihn auch lautstark anfeuerten. „Für mich persönlich ist das hier wertvoller vor 1.000 Leuten zu laufen, als im Münchner Olympiastadion vor 10.000 Menschen. Das gibt mir unheimlich viel.“

Ebenfalls zahlreiche Fans hatte Caroline Bredlinger, das zweite burgenländische Aushängeschild, hinter sich. Die Staatsmeisterin über 800 Meter musste ob der späten Startzeit und der Wetterverhältnisse ebenfalls mächtig kämpfen und beendete den Bewerb in 2:10,17 Minuten auf Platz sieben. Danach klärte sie auf, wie schwer es für sie persönlich tatsächlich war, denn: „Von der Kulisse und der Unterstützung war es super und hat mich auch total motiviert. Leider bin ich gesundheitlich derzeit nicht fit und fühle mich schon seit einigen Tagen krank. Der Wind und die Kälte haben dann nicht wirklich dazu beigetragen, dass es besser gelaufen ist,“ resümierte die 22-jährige Athletin des Laufteams Burgenland Eisenstadt.

Lokalmatadorin Caroline Bredlinger (3.v.r.) hatte zahlreiche Unterstützer im Publikum. Foto: Martin Ivansich

Ihr Teamkollege Markus Locsmandy konnte sich dafür bei einem 600-Meter-Bewerb, der als sportliches Rahmenprogramm ausgetragen wurde, behaupten, setzte sich durch und legte einmal mehr eine Talentprobe ab. Apropos Talent: Das bewiesen auch die Eisenstädter Schul-Youngsters im Zuge eines Staffelbewerbs. Konklusio: Der burgenländische Leichtathletik-Nachwuchs scharrt bereits in den Startlöchern.

Markus Locsmandy (l.) sorgte für den Eisenstaädter Heimsieg. Der Youngster setzte sich beim Rahmenprogramm über 600 Meter durch. Foto: Martin Ivansich

Zum Abschluss des Meetings ging im Zuge eines 3.000-Meter-Laufs auch noch Leichtathletik Akademie-Läuferin Marie Glaser an den Start, um das Limit für die U20-EM in Budapest zu knacken. Bis zur Rennhälfte verlief alles nach Plan, war Glaser im Soll. Dann folgte der Schock: Glaser stoppte plötzlich ab und musste das Rennen aufgrund von Übelkeit abbrechen.

Für das sportliche Highlight des Wettkampftags sorgte übrigens der ungarische Speerwerfer György Herczeg. Der 2004er-Jahrgang schleuderte sein Sportgerät auf 84,98 Meter und stellte damit einen europäischen U20-Rekord auf. Ganz nebenbei holte sich Herczeg auch den Disziplinen-Sieg.