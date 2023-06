Raiffeisen Austrian Open: Vor-Olympisches Flair in Eisenstadt

Eine enorme Dichte an Qualität kommt auf die Besucher in der Leichtathletikarena Eisenstadt zu, wenn am 26. Juli die diesjährigen Raiffeisen Austrian Open über die Bühne gehen. „Weltmeister, Olympiasieger und Europameister werden am Start sein. Wir erwarten hier in Eisenstadt die größte Leichtathletik-Weltklasse-Dichte in Österreich der letzten beiden Jahrzehnte“, ist Veranstalter Rolf Meixner, Mastermind der Leichtathletikarena und Chef sowie Coach der Leichtathletik Akademie Eisenstadt, schon voller Vorfreude.

"Das ist die modernste Leichtathletikanlage in ganz Österreich - und da kann mich die BVZ ruhig zitieren", gratulierte Alt-Landeshauptmann und Sport Austria-Präsident Hans Niessl (l.) Bürgermeister Thomas Steiner bei der Eröffnung der neuen Tribüne. Foto: Foto: BVZ/Kaiser, Markus Kaiser

Ins totale Detail will er noch nicht gehen, wer aller dabei sein wird, beim Starterfeld soll es aber höchst niveauvoll werden. Die Zuschauer auf der Anlage, deren neue Haupttribüne übrigens rechtzeitig vor dem Meeting fertiggestellt und am Dienstag präsentiert wurde, sollten so voll auf ihre Kosten kommen. Diese bietet rund 200 Sitz- und 150 Stehplätze und wurde direkt über dem bestehenden Gebäude, in dem die Kantine, aber auch Lager und andere Bereiche untergebracht sind, errichtet. Insgesamt werden etwa 450.000 Euro investiert. „Wir sind stolz darauf, dass die Wertschöpfung und damit Arbeitsplätze im Burgenland und vor allem in Eisenstadt bleiben. Der Großteil der Aufträge ging an lokale Firmen“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner stolz. Die Fans wird es freuen, am 26. Juli in noch besserer Atmosphäre dem Meeting beizuwohnen. Auf die Athleten wiederum wartet eine Top-Gelegenheit, bei diesem Bronze-Meeting Punkte für die Weltrangliste zu sammen und sich für Großevents zu empfehlen – neben den direkten Qualifikations-Zeitlimits für Großevents ist vor allem die Platzierung in der Rangliste ein zweites, wesentliches Kriterium. Hier wollen fünf Aktive aus dem Burgenland und aus Niederösterreich, die regelmäßig auch die bekannt schnelle Anlage in Eisenstadt zu Trainings- und/oder Wettkampfzwecken nutzen und ihre Vorzüge schätzen, erste oder sogar entscheidende Schritte setzen – möglicherweise schon in Richtung Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Von 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 läuft der Qualifikations-Zeitraum, in dessen Rahmen es einige Gelegenheiten bei diversen Meetings gibt. Nicht weniger als zweimal gibt es im Zuge der Raiffeisen Austrian Open Punkte zu holen – das erste Mal eben am 26. Juli, das zweite Mal dann im Mai 2024.

Seit Juni 2022 ist Lena Pressler (22) Österreichs schnellste 400 Meter-Hürdenläuferin. Die aus dem niederösterreichischen St. Veit an der Gölsen stammende Athletin konnte sich sensationell für die EM im Münchner Olympiastadion qualifizieren, wo sie fast ins Halbfinale gekommen wäre. 2023 verbesserte sie Ihren Rekord auf 56,15 Sekunden. Als nächstes Highlight wartet von 13. bis 16. Juli die U23-EM in Finnland. Presslers große Ziele sind jedenfalls die Quali für die WM im August 2023 in Budapest und noch vielmehr jene für Olympia 2024 in Paris. Nötig ist dafür ein World-Ranking-Top-40-Platz Ende Juli für die WM oder Ende Juni 2024 für Olympia. Aktuell liegt Pressler auf Platz 34, sagt vor den Raiffeisen Austrian Open: „Ich freu' mich auf Eisenstadt, die schnelle Bahn und die Wahnsinns-Stimmung.“ Vor allem die windgeschützten Bedingungen schätze sie sehr – verständlich.

Die gebürtige Hainburgerin und mittlerweile in Laxenburg lebende Victoria Hudson ist seit 2021 neue österreichische Speerwurf-Rekordhalterin. Sie kam im Vorjahr bei der EM in München ins Finale, 2021 nahm sie schon an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Die Quali dafür gelang ihr in Eisenstadt mit ihrem Rekordwurf von 64,68 Meter, für die diesjährige WM in Budapest waren 64,05 Meter das Ticket, ebenfalls in Eisenstadt geworfen. „Ich verbinde mit dieser Anlage einfach, dass große Weiten möglich sind.“ Warum das so ist? „Der Boden etwa ist gut, weil er relativ hart ist und den Druck schnell weiterleiten kann. Zudem kann man den Wind gut nützen, weil man von beiden Seiten werfen kann. Die Rahmenbedingungen sind top.“ Um das Ticket für Paris und so ihre zweite Olympia-Teilnahme direkt zu lösen, braucht es 64,20 Meter. Ein besonders gute Voraussetzung für Hudson ist auch die Statistik: Ihre fünf weitesten Würfe gelangen Hudson jeweils in Eisenstadt. Im Vorfeld sagt die 27-Jährige: „Ich freu mich auf Eisenstadt – die beste Wurfanlage der Welt und die Wahnsinns-Stimmung.“

Ebenfalls voller Vorfreude ist auch der Perchtoldsdorfer Sprinter Markus Fuchs, seit 16. Juni 2022 schnellster Österreicher aller Zeiten. Da egalisierte er in Eisenstadt mit 10,15 Sekunden den österreichischen 100 Meter-Rekord. 2023 konnte er im Juni seinen Rekord beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten mit 10,08 Sekunden noch verbessern. Nun soll auch die Quali für die WM im August 2023 in Budapest und für Olympia in Paris 2024 gelingen. Dafür nötig ist das direkte Limit von 10,00 Sekunden oder eine Weltranglisten-Top-56-Platzierung mit Ende Juli 2023 für die WM oder Ende Juni 2024 für Olympia. In erster Linie kann Eisenstadt da vor allem für die indirekte Quali über die Rangliste ein wesentlicher Faktor werden, gibt es doch zahlreiche Punkte zu holen. Aber auch die Laufbahn könnte vielleicht gar die 10,00 Sekunden als Direktquali zulassen. „Sie sieht nicht nur schnell aus, sie ist auch enorm schnell“, weiß der 27-jährige Athlet die Vorteile zu schätzen, stellt aber auch klar: „Die direkte Norm ist eine brutale Zeit, da sind erst vier hellhäutige Läufer weltweit darunter gelaufen.“ Der Fokus liege auf der Quali über die Weltrangliste, „ich bin mir auch sicher, dass ich das schaffen kann“. Auch wenn es freilich genial wäre, wenn die ominöse 9-Komma-Zeit fallen würde, wie „Fastfox“, so wird Fuchs in der Szene auch genannt, klarstellt. „Letztes Jahr war schon ein Hammer-Meeting. Hier gibt es die schnellste Bahn und die geilste Stimmung, ich freue mich schon sehr.“

Auch aus dem Burgenland, längst eine Top-Destination in Sachen Leichtathletik, sind heiße Eisen im Einsatz, wenn es am 26. Juli zur Sache geht. An der Spitze stehen hier Niklas Strohmayer-Dangl (21) und Caroline Bredlinger (22). Ersterer, dreifacher Hallenstaatsmeister und heißes Eisen über 400 Meter Hürden, will am 26. Juli bestmöglich anschreiben. Highlights warten davor schon einige – so etwa die U23-EM in Finnland (13. – 16.7.) und dann gleich die Balkan-Meisterschaft in Serbien (22./23.7.), wo der Neufelder seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen will. In weiterer Folge geht es dann bei den Raiffeisen Austrian Open ebenfalls darum, möglichst viele Punkte für internationale Großevents zu sammeln, oder gar die direkte Quali zu schaffen. 49,30 Sekunden wären dabei nötig, um ein Ticket für die EM 2024 in Rom zu erhalten, 48,70 für Olympia. Strohmayer-Dangls Bestzeit steht bei 50,62 Sekunden, eine indirekte Quali über die Punktewertung sieht Coach Rolf Meixner als realistisch: „Niklas wird niedrige 50er-Zeiten benötigen, um die entsprechenden Punkte zu sammeln. Das traue ich ihm definitiv zu.“

Caroline Bredlinger ist Österreichs sportlicher Trumpf über 800 Meter. Hier konnte die 22-jährige Staatsmeisterin aus Trausdorf im Februar mit 2:05,55 Minuten den österreichischen U23-Uraltrekord von Steffi Graf über 800 Meter Indoor unterbieten – und kurze Zeit später beim Silber-Meeting in Belgrad mit 2:05,30 noch einmal verbessern. „Das war schon ein spezieller Moment für mich. Einen Rekord von Steffi Graf zu brechen, ist schon ganz besonders.“ Im Freien setzte die Burgenländerin zuletzt bei der Team-EM in Polen mit 2:04,78 eine neue persönliche Bestmarke. Hier gilt es anzusetzen, um in weiterer Folge die Qualifikation für internationale Großevents zu schaffen. „Die EM in Rom 2024 ist ein großes Ziel von mir“, lässt Bredlinger wissen. Hier braucht es entweder eine Top-32-Platzierung im European Ranking oder für die direkte Qualifikation eine Zeit von 2 Minuten. „Ich hoffe, es gelingt mir. Langfristig ist Olympia natürlich ein großer Traum – aber den Traum haben alle Sportler.“