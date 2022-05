Raiffeisen Austrian Open: Weltklasse-Blick im Burgenland

Werbung

168 Athleten aus mindestens fünf Kontinenten werden sich beim Raiffeisen Austrian Open in 14 Bewerben miteinander messen. Die meisten Teilnehmer haben sich wegen der guten Bedingungen für ein Antreten beim Bronze-Tour-Meeting entschieden.

„Wir haben ein geringeres Budget als vergleichbare Events. Dafür punkten wir mit unserem einzigartigen, selbst entwickelten Belag und Rückenwind-Garantie“, erzählt Meeting-Direktor Rolf Meixner, der in mehreren Disziplinen Weltklasse-Männer und -Frauen verpflichten konnte.

Sie kommen nicht nur wegen der 60 Weltranglistenpunkte, die es für einen Sieg gibt, nach Eisenstadt. Viele von ihnen wollen sich mit Top-Zeiten und - Weiten für die Welt-und Europameisterschaften im Sommer qualifizieren.

Top-Athleten wollen Spitzen-Zeiten

Allen voran die deutsche Speerwerferin Christin Hussong. Die aktuelle Weltranglistenerste ist für die Heim-EM in München bereits qualifiziert, hat das Limit für die WM aber noch nicht erbracht. Für den Fall, dass ihr in Eisenstadt der große Wurf gelingt, hat Meixner vorgesorgt und eine Weltrekord-Versicherung abgeschlossen. Sollte Hussong am 2. Juni tatsächlich so weit werfen, wie keine Frau zuvor, würde die Prämie in Höhe von 30.000 Euro die Versicherung übernehmen.

Damit es dazu kommt, bedarf es allerdings idealer Windbedingungen und einer Ausnahme-Form. Die wird Österreichs Diskus-Aushängeschild Lukas Weißhaidinger jedenfalls mitbringen. Der Olympia-Dritte von Tokio hat eine intensive Vorbereitung hinter sich und fühlt sich in Eisenstadt wohl.

Letztes Jahr erzielte er hier seine persönliche Bestweite, außerdem ist in der Arena sein eigener Wurfring angebracht. Mit dem Olympiasieger von 2016, Christoph Harting, wartet ein nominell starker Gegner auf den Oberösterreicher. Der Deutsche läuft seiner Bestform nach einigen Verletzungen in den letzten Jahren aber hinterher.

Besonders spannend dürfte die Weitsprung-Konkurrenz werden. Dort starten neben der U20-Indoor-Weltrekordhalterin Larissa Iapichino auch die U23-Europameisterin Petra Farkas, die Nummer eins der Asien-Bestenliste Sandaradura Lakshini Sarangi Silva und die Usbekin Darya Reznichenko.

„Jede von ihnen ist in der Lage dazu, in ein Olympia-Finale zu kommen“, meint Meixner. Sehr gut besetzt ist auch der 200-Meter-Bewerb der Herren. Über diese Distanz wird mit dem Kanadier Brendon Rodney ein zweifacher Olympiamedaillengewinner starten, flankiert von Vorjahressieger Gediminas Truskauskas oder dem jungen Japaner Reona Miura.

Österreichs Sportlerin des Jahres 2020, Ivona Dadic, wird über 100 Meter Hürden an den Start gehen. Mit Speerwerferin Victoria Hudson und 400-Meter-Läuferin Susanne Walli werden zwei weitere österreichische Olympia-Starter vertreten sein.

Rot-goldene Talentproben vor vollen Rängen

Auch aus burgenländischer Sicht lohnt sich der Blick in die Landeshauptstadt. Neben Caroline Bredlinger, die über 400 Meter starten wird, werden auch Speerwerfer Adam Wiener und Hürdenläufer Niklas Strohmayer-Dangl dabei sein. Sie werden um den Sieg nicht mitmischen, können gegen die starke Konkurrenz aber Erfahrung auf internationalem Parkett sammeln. „Da wird sich zeigen, wie viel auf die Weltspitze noch fehlt“, weiß Meixner, dass auch diese Erkenntnis in der Praxis wichtig ist.

Dass der Meeting-Termin mit 2. Juni immer näher rückt, spüren die Veranstalter vor allem am Ansturm auf die Tickets. Die ursprünglich abgesetzten 600 Karten sind verkauft, etwa 200 zusätzliche Plätze konnten in den vergangenen Tagen noch organisiert werden. „Wir wollen jedem, der kommen möchte, die Möglichkeit dazu geben“, erklärt Meixner, der auch durchaus stolz ob des regen Zulaufs ist, denn: „Dass das so viele Leute sind, haben wir gar nicht erwartet.“