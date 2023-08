Raphael Pallitsch und der WM-Realismus: „Ich bin ja kein Kasperl“

3:38,19 Minuten lief Raphael Pallitsch im Juni 2023 in Budapest. Es war ein Boost seiner persönlichen Bestleistung über 1.500 Meter. Am Samstag startet der 33-jährige Oggauer, der mittlerweile vereinsmäßig für Schwechat läuft, bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Auf einer anderen Bahn, unter anderen Voraussetzungen. Hier geht es darum, sich in einem der vier Vorläufe unter den Top-Sechs von je 14 Startern zu klassieren, um den Sprung ins Halbfinale zu schaffen. „Die Vorläufe bei den letzten Weltmeisterschaften waren alle schneller, als meine Bestzeit. Das ist jetzt kein Understatement, aber Fakt ist: Selbst wenn ich top performe, kann es sein, dass es nicht reicht“, weiß Pallitsch die Voraussetzungen einzuordnen.

Die Halbfinal-Chance ist sehr klein, aber sie lebt

Reflexartig könnte man meinen, dass die Qualifikation für die WM vielleicht Sensationspotenzial in sich birgt. „Ich bin ja kein Kasperl und sage, dass ich da vorne dabei sein kann.“ Was Pallitsch aber weiß: Dass die Chance auf das Halbfinale lebt. Es wäre eine tolle Sache, die Form für eine neue Bestzeit stimmt jedenfalls. „Ich freue mich schon sehr auf die WM, ich fühle mich gut und ich bin bereit.“ Auch wenn der Routinier die Chancen auf das Halbfinale mit 2:98 tatsächlich gering einschätzt, es gibt sie. Ob aktuell noch mehr drin ist als die besagte Pallitsch-Top-Zeit von 3:38? „Der Lauf im Juni war insgesamt schon fast perfekt. Nuancen könnte man finden, da reden wir von einer Sekunde.“

Top-Gegner als ganz spezielle Herausforderung

Fakt ist, dass der Burgenländer auf Gegner treffen wird, die beim potenziellen Weg ins Halbfinale vom Niveau her einfach richtig harte Brocken sein könnten. Die Top-40 des 56 Läufer starken 1.500er-Felds pendelten sich 2023 allesamt zwischen 3:29 und 3:34 Minuten ein und erfüllten das Zeitlimit von 3:34,20 Minuten. Aber auch praktisch alle weiteren Athleten, die sich wie Pallitsch (als 53.) über die Weltrangliste qualifiziert haben (bis auf den Südamerika- und Asien-Champion), sind heuer schon schnellere Zeiten als die 3:38,16 gelaufen.

Raphael Pallitsch befindet sich sportlich also in exquisiter Gesellschaft. Auch darauf freut sich der Athlet, der im Anschluss an seinen Bewerb noch bei der WM als Zuschauer bleiben möchte und zudem auch erst dann entscheiden wird, ob er eine Saisonpause einlegt, oder noch einen Wettkampf laufen wird. „Ganz, wie ich mich fühle.“