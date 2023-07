Sprint-Ass Markus Fuchs in Eisenstadt mit weiterer Top-Zeit

Österreichs Elite und einige internationale Spitzenathleten kamen am Mittwochabend zum Austrian Open nach Eisenstadt. Beim WACT-Bronze-Meeting in der burgenländischen Landeshauptstadt ging es auch noch um Bonus-Punkte für eine mögliche Qualifikation für die Leichtathletik-WM in Budapest (19.-27. August). Die Weltmeisterschaft ist auch das erklärte Ziel von Österreichs Paradesprinter Markus Fuchs. Über 100 Meter verbesserte der Perchtoldsdorfer den österreichischen Rekord heuer schon auf 10,08. In Eisenstadt belegte der 27-Jährige Platz zwei in 10,14 Sekunden. Schneller war nur der Brite David Morgan-Harrison (10,10 Sekunden). Fuchs war mit dem Ergebnis zufrieden: "Das sollte es jetzt aber sein", jubelte der Union St. Pölten-Athlet nachdem seine Zeit auf der Anzeigetafel auftauchte. Das Qualisystem ist schwer zu durchschauen, fix ist noch nichts, aber die Chancen sind auf alle Fälle intakt. Im B-Finale landete Andreas Meyer-Lux (ULC Riverside Mödling/10,59 Sekunden) auf dem zweiten Platz.

Lindner und Hudson auf Platz drei

Bei den Damen belegte Union St. Pölten-Sprinterin Magdalena Lindner im A-Finale, beim Sieg von Boglarka Takacs (Ungarn/11,07 Sekunden), den dritten Platz (11,22 Sekunden). Bei den Speerwerferinnen konnte die Wahl-Laxenburgerin Victoria Hudson die 60-Meter-Marke nicht knacken (58,68 Meter). Am Ende wurde es für die SVS Schwechat-Sportlerin der dritte Platz. Den Sieg sicherte sich die australische Olympia-Sechste Kathryn Mitchell (61,84 Meter) vor der Deutsch Christin Hussong (60,88 Meter). "Es war relativ schwer, weil der Wind stark geblasen hat, auch von der Seite. Ich stehe voll im Training. Dafür sind dreimal 58 Meter ganz in Ordnung", resümiert Hudson, die ihr WM-Ticket schon in der Tasche hat. Am Samstag steht noch ein Wettkampf in Andorf (OÖ) an, bevor die Intensivvorbereitung auf Budapest beginnt.

2,00 Meter reichen Strasser zum Hochsprung

Im Hochsprung überquerte Lionel-Afan Strasser (ATSV Auersthal) die zwei Meter. An den 2,05 Metern scheiterte er ebenso wie Daniel Jankovics (Ungarn) und Charel Gaspar (Luxemburg), weil das Trio gleich viele Fehlerversuche hatte, teilten sich die Drei auch den Sieg. Andreas Steinmetz (SVS Schwechat) wurde mit 1,90 Meter Vierte. Für einen österreichischen Disziplinsieg sorgte über 400 Meter die Oberösterreicherin Susanne Gogl-Walli. Ihre Siegerzeit 53,23 Sekunden.

Für das Highlight des Wettkampftags sorgte der ungarische Speerwerfer György Herceg. Der 2004er-Jahrgang schleuderte sein Sportgerät auf 84,98 Meter und stellte damit einen europäischen U20-Rekord auf. Ganz nebenbei holte sich Herceg auch den Disziplinen sieg. Zum Abschluss des Meetings unternahm die Bad Fischau-Brunnerin Marie Glaser noch den Versuch sich über 3.000 Meter für die U20-Europameisterschaft in Jerusalem zu qualifizieren. Bis zur Rennhälfte verlief alles nach Plan, war Glaser im Soll. Dann folgte der Schock: Glaser stoppte plötzlich ab und musste das Rennen abbrechen.