Strohmayer-Dangl: EM-Traum platzte in letzter Sekunde

Die U23-Europameisterschaft war eines der großen Ziele von Niklas Strohmayer-Dangl in dieser Saison. Das Aufwärmen verlief für den letztjährigen EM-Teilnehmer von München noch ganz normal, doch im Callroom bekam der Burgenländer plötzlich Magenprobleme und konnte wegen starker Übelkeit nicht an den Start gehen. So war für den 21-jährigen diese Europameisterschaft vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte.