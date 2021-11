Top-Meeting in Eisenstadt wird Teil der World Tour

Das Austrian Top-Meeting der Leichtathleten in Eisenstadt hat eine sportliche Aufwertung erfahren. Die dritte Auflage des eintägigen Wettbewerbs, der im kommenden Jahr am 2. Juni stattfindet, ist laut einer Aussendung der burgenländischen Landeshauptstadt in die Kategorie 'World Athletics Continental Tour Bronze' hochgestuft worden.