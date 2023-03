Strohmayer-Dangl und Bredlinger: Top-Duo nach Plan

Werbung

Burgenlands Leichtathletikverband lässt traditionell im Jänner per Online-Voting darüber abstimmen, wer im vergangenen Jahr die Besten waren. Männliche und weibliche Kandidaten werden dabei nominiert, über die dann abgestimmt werden kann. Angeschrieben und zum Mitmachen eingeladen werden dabei alle Mitgliedsvereine, Vertreter der Presse und des Sportreferats.

Für das Jahr 2022 standen zur Wahl: Niklas Strohmayer-Dangl, Emil Bezecny (beide Leichtathletik Akademie Eisenstadt), Adam Wiener (Athletik-Team-Süd Pinkafeld), Markus Locsmandy, Raphael Schweiger (beide Laufteam Burgenland Eisenstadt) sowie Martin Melachrt (LAC Unlimited) bei den Männern.

In der Frauenwertung konnte zwischen Caroline Bredlinger, Anna Leser (beide Laufteam Burgenland Eisenstadt), Marie Glaser (Leichtathletik Akademie Eisenstadt) und Natalia Steiger-Rauth (LMB) gewählt werden.

Vergeben werden konnten dabei je Voting fünf Punkte für Platz eins, drei für Platz zwei, zwei für Platz drei und ein Punkt für Platz vier.

Aushängeschilder des vergangenen Jahres

Dass sich am Ende Caroline Bredlinger (übrigens zum dritten Mal in Folge) und Niklas Strohmayer-Dangl (bei ihm ist es eine Premiere) als Leichtathletin beziehungsweise Leichtathlet des Jahres durchsetzen konnten, unterstreicht die Papierform. Beide waren, trotz großer Leistungen aller Nominierten, die klaren Aushängeschilder des vergangenen Jahres. So schnappte sich Bredlinger drei nationale Titel und drei weitere Medaillen bei österreichen Staatsmeisterschaften sowie Bronze bei den Balkan Indoors. Zudem verbesserte die 21-jährige Trausdorferin in ihrer Spezialdisziplin 800 Meter den burgenländischen Landesrekord im vergangen Jahr auf 2:06,49 Minuten. Auch 2023 begann schon einmal vielsprechend, so knackte Bredlinger mit 2:05,30 Minuten den österreichischen U-23 Hallen-Rekord von Stefanie Graf über 800 aus dem Jahre 1995.

Nummer eins: Caroline Bredlinger (r.) ist über 800 Meter die Stärkste in Österreich. Foto: ÖLV, ÖLV

Auf Platz zwei der Wahl landete Marie Glaser von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt knapp vor Bredlingers Laufteam-Kollegin Anna Leser.

Bei den Herren sicherte sich EM-Starter Niklas Strohmayer-Dangl das erste Mal den begehrten Prestige-Titel. Der 20-jährige Athlet der Leichtathletik Akademie Eisenstadt ist einer der Aufsteiger in der österreichischen Leichtathletik- Szene und gewann die Wahl vor seinem Klubkollegen Emil Bezecny und Titelverteidiger Adam Wiener (ATS Pinkafeld).

Speziell glänzte Strohmayer-Dangl über 400 Meter Hürden. Über diese Distanz führten ihn die Leistungen vergangene Saison bis zur EM in München. Dazu kamen für den Athleten, der besonders Richtung Ziel stets noch einmal den Turbo zünden kann, zahlreiche burgenländische Rekorde über 200 Meter, 400 Meter sowie 400 Meter Hürden. Bei den Balkan Championships konnte er sich ebenfalls mit Gold über 400 Meter Hürden belohnen. Übrigens: 2023 gelang ihm bei den Indoor-Staatsmeisterschaften bereits österreichweit Historisches: Strohmayer-Dangl wurde an einem Wochenende über 200, 400 und 800 Meter Staatsmeister.